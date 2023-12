Video | James Rodríguez dejó sin palabras a periodista brasileño y soltó al aire inesperada confesión

Asimismo, el capitán de la Selección Colombia aseguró que le agrada mucho ver distintos deportes, como la Fórmula 1, la NFL y el béisbol. No obstante, hizo una inesperada confesión y admitió que no le gusta ver fútbol, dejando sin palabras al periodista que lo estaba entrevistando.

“Me gustan los carros, los amo; antiguos, nuevos, rápidos. La Fórmula 1 me gusta también. Me gusta todo: Fórmula 1, básquetbol, béisbol, NFL. El fútbol, no me gusta ver”, precisó el cucuteño.