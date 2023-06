Video: “La despedida” de los hinchas del América a Guimarães en medio del partido ante Boyacá Chicó

Este sábado 17 de junio se jugó la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, que dejaron los dos clasificados a la gran final del primer semestre. Por el grupo A, Atlético Nacional se quedó con el cupo, mientras que en el B Millonarios respondió a su favoritismo y podrá estar en el partido más importante del semestre.

Por el grupo B, en el estadio Pascual Guerrero de Cali se jugó el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó. Y aunque para los rojos era un partido que no aportaba mucho, para los visitantes era la posibilidad de llegar a su segunda final de su historia y eliminar sorpresivamente a Millonarios.

Por este motivo, hubo muchos rumores en la previa de que América se podría dejar ganar de Chicó, para que un histórico rival, como Millonarios, no llegara a la final y no pudiera disputar el título del fútbol colombiano. Título que de ganar el embajador, afectaría directamente a los rojos, ya que Millonarios pasaría en estrellas al América.

Encuentro entre América y Boyacá Chicó. - Foto: Twitter: @AmericadeCali

Y aunque los rumores aumentaron al conocerse las bajas que tendrían los diablos, lo cierto es que nada de esto ocurrió y América terminó haciendo respetar su honor, derrotando y eliminando al Boyacá Chicó con un marcador de 3 a 2, en lo que podría ser el último partido de su entrenador Alexandre Guimarães.

Y es que durante los cuadrangulares se inició el rumor de la salida del entrenador, luego de que se supo que no había renovado contrato y el presidente Mauricio Romero confesó que había cosas que no gustaban del técnico. Por lo que se empezaron a oír los comentarios de que, si Guimarães no era campeón, no seguiría en el equipo escarlata.

Tulio Gómez junto a su esposa y su mascota en el palco del estadio Pascual Guerrero. - Foto: Instagram @tulioagomezg

Luego de confirmarse la eliminación del rojo aumentaron los rumores de la salida del DT y de la llegada de un nuevo entrenador, por lo que, en el último partido del campeonato, la hinchada de América se hizo sentir en el estadio Pascual Guerrero y dio un homenaje que hace varios años no le daba a un entrenador.

Pese a que Guimarães es un entrenador querido por la gran mayoría de hinchas americanos, la última vez que la tribuna lo elogió fue en el año 2019 cuando ganó la estrella 14 para la institución. Sin embargo, este sábado, y a manera de agradecimiento, se volvió a escuchar un “olé, olé, olé… Guima… Guima…” cayendo desde las tribunas de los hinchas rojos.

Olé olé olé olé GUIMA, GUIMA

Olé olé olé olé GUIMA, GUIMA pic.twitter.com/YhBErgczLK — Pizamos Es Del Rojo (@Pizamos_Es_Del_) June 18, 2023

Sin duda alguna, la ovación por parte de la hinchada americana es una muestra de agradecimiento a un entrenador que logró sacar campeón al equipo luego de 11 años y que en su segundo ciclo tuvo a ‘la mecha’ en los primeros lugares y soñando con la estrella 16. Pero que lamentablemente, por decisiones de los directivos, habría dirigido su último partido con América ante Boyacá Chicó.

Guimarães fue campeón con América en el año 2019. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

El entrenador agradeció con un gesto con la mano a los hinchas que se acercaron al Pascual a un partido de trámite, pero que sirvió como despedida de Guimarães, que más tarde, en la rueda de prensa, demostró que no estaba a gusto con el trato que se le había dado al tema por parte de Tulio Gómez y Mauricio Romero. Lo que hace pensar que su salida es inminente del América de Cali.

Los hinchas, por su parte, han comenzado a hacer sentir en redes sociales su molestia por la salida de Guimarães y piden que sea reemplazado con un nombre grande y que permita soñar con títulos. Por lo que ha empezado a sonar el nombre de Ricardo Gareca, exitoso técnico argentino e ídolo del América. Sin embargo, al parecer, los directivos consideran que su salario es demasiado alto para que llegue al equipo rojo.