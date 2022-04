Video | La ‘Yerry cam’: Everton capturó la alegría del colombiano tras el triunfo ante Manchester United

La alegría de Yerry Mina jamás se ha discutido en los equipos donde ha estado vinculado. Ahora, lesionado, tuvo que tomar otros roles en busca de seguir apoyando a sus compañeros desde otra parte para intentar afrontar de la mejor forma el remate de una temporada que no ha sido nada fácil para el zaguero y tampoco para su equipo, Everton, que ve con cierto temor la cercanía que mantiene con los puestos del descenso.

Sin embargo, la última salida del equipo toffee en la Premier League le ha permitido tener un respiro en la lucha que actualmente libran por salvar su permanencia en la primera división del fútbol inglés. Un solitario gol en el estadio Goodison Park fue suficiente para arrebatar al Manchester United de Cristiano Ronaldo tres puntos fundamentales en el campeonato.

Dicha consigna ha dejado ver una de las versiones más humanas de Mina. En un video publicado por las redes sociales del cuadro azul, se ve cómo tras el triunfo el colombiano espera en el pasillo rumbo al vestuario uno a uno a sus compañeros de equipo y cuerpo técnico para felicitarlos. A cada integrante les hace una arenga o abrazo para celebrar por lo hecho frente a los diablos rojos que podría ser clave de cara al remate del campeonato.

Y es que las noticias positivas que generan motivos de alegría en medio del caos deportivo para el Everton de Inglaterra del que es parte Yerry Mina cada vez son menos. Hace un par de días hubo la posibilidad de entregar la fecha estimada de regreso para el zaguero colombiano en su equipo, el cual pasa por una racha negativa en la presente temporada debido a las lesiones y como consecuencia se han sumado los malos resultados.

El colombiano solo ha disputado un total de 11 juegos en la presente temporada con Everton. - Foto: Getty Images

Frank Lampard, exjugador histórico del fútbol inglés y ahora estratega en este balompié ha tenido la responsabilidad de enderezar el camino para este tradicional cuadro del campeonato inglés; sin embargo, la mala fortuna con las lesiones de varios jugadores de la plantilla han complicado la posibilidad de tener una nómina competitiva que le permita al cuadro toffee tener una recuperación satisfactoria de puntos.

Entre esos baluartes que no ha podido tener los minutos esperados está el defensor centra de la Selección Colombia, Yerry Mina. Pese a empezar con un gran nivel que lo puso como uno de los mejores centrales de la Premier League, las lesiones se han vuelto un karma para el defensor que no disputa un duelo desde el pasado 8 de febrero tras salir en el juego de Everton ante Newcastle.

Mina apenas ha jugado 11 partidos de Premier League esta temporada, para un total de 649 minutos en cancha. El último compromiso para el de Guachené, Cauca, fue el partido en el que solo actuó 35 minutos por una recaída en la lesión muscular que lo tiene al margen hasta ahora.

Aunque durante la pasada semana las noticias no fueran alentadoras, de acuerdo con las declaraciones del técnico inglés en las que se refirió al colombiano así: “No está todavía preparado para jugar, no está todavía en forma”. Durante este viernes, en la previa de una nueva jornada, ha entregado una fecha casi exacta de cuándo se podría volver a ver al colombiano disputando un juego por el torneo inglés: “Esperamos que Yerry Mina esté apto para el partido ante Leicester”, aseguró Frank Lampard de cara al remate del campeonato.

Este será su calendario

Everton vs. Crystal Palace - Sin definir

Liverpool vs. Everton - 24 de abril

Everton vs. Chelsea - 1 de mayo

Leicester City vs. Everton - 7 de mayo

Brentford vs. Everton - 15 de mayo

Arsenal vs. Everton - 22 de mayo