Video | Los desmanes en el Metropolitano de Barranquilla empañaron los 98 años del Junior

La fiesta que pretendían los simpatizantes del Junior de Barranquilla vivir por los 98 años de su equipo se quedó en poco y nada durante este domingo, luego de que deportivamente el equipo no respondiera y cayera ante Once Caldas, además de que en la previa se vivieran situaciones penosas con la organización del evento, que no fue capaz de dar ingreso organizado a los asistentes al estadio Metropolitano.

Todas las situaciones fueron registradas por los hinchas que a esa hora ya habían podido entrar al recinto deportivo y veían desde las tribunas hacia la parte externa cómo cientos de pretendientes con boleta y algunos otros sin ellas, forcejeaban con la logística del complejo deportivo para ganarse un lugar en la celebración del equipo barranquillero.

Entre los múltiples videos que han circulado desde la tarde del domingo hasta las primeras horas de este lunes, en todas se ve desorden y caos en las puertas de ingreso al estadio, que no solo sirve al Junior, sino también que es casa de la Selección Colombia cuando el equipo nacional oficia como local en el país.

Lo que se vivió ayer al ingreso al estadio @JuniorClubSA . LA LOGÍSTICA HORRIBLE de @TuBoletaNews ‼️Juzguen ustedes, está locura en la tribuna de oriental.

📹 Anónimo tomado de WhatsApp. pic.twitter.com/Sn1JewjGa7 — Pasión Tiburona (@PTiburona) August 8, 2022

Desde varios ángulos se ve cómo los partidarios del cuadro rojo y blanco con camisetas de su equipo intentan reclamar a los organizadores del evento, quienes en medio de los inconvenientes durante ciertos momentos se quitan de su posición de autoridad para finalmente desistir de hacer un control, dejando entrar indiscriminadamente a personas sin conocer si tenían boletería vigente o no para el partido que se desarrollaría minutos después.

Entre las múltiples situaciones, no solo fueron los mayores de edad quienes salieron perjudicados por encontrarse con problemas para hacer su ingreso al estadio. A su vez, los niños, que según la convocatoria del equipo ingresarían gratis, fueron afectados porque no hubo las garantías y muchos tuvieron que quedarse a escasos metros de las puertas de entrada para ver a su equipo.

¡UNA VERGÜENZA❌! El día de ayer la logística de TuBoleta tuvo grandes problemas y así quedaron varios hinchas de Junior de Barranquilla en las afueras del estadio.



💔 La cara del niño lo dice todo…



📹: @edeoro10 pic.twitter.com/l9dWh1MKIn — Toque Sports (@ToqueSports) August 8, 2022

Fue tal la magnitud de los inconvenientes presentados, que un padre de familia retrató el calvario vivido para intentar ingresar con sus dos hijos y lo relató así: “Me vine para el estadio con los niños, que porque supuestamente entraban gratis... yo tengo más de 15 años de ser abonado y mira, no los dejaron entrar”.

“Horrible la logística de hoy”, finalizó el mayor de edad mientras en la grabación se ve la cara de decepción de sus pequeños por no cumplir el anhelo de entrar al estadio.

Amargo cumpleaños

El único capaz de amargar la celebración era el forastero en Barranquilla, Once Caldas, quien había logrado en las primeras cinco jornadas mostrar un buen fútbol y con un planteamiento inteligente, podría terminar dejando en blanco las aspiraciones del equipo barranquillero, tal y como lo hizo después de vencerlo 1-2.

Deportivamente, las emociones que se produjeron durante el juego fueron múltiples, pero solo tres fueron los goles que se dieron en favor del resultado final que benefició a los visitantes, quienes a través de Ayron del Valle y Marlon Piedrahita sentenciaron el resultado a favor de los suyos.

Once Caldas con goles de Ayron del Valle y Piedrahíta triunfó en Barranquilla - Foto: Dimayor

El primero logró el tanto durante la primera parte a través de una falta de pena máxima que cobró con solvencia y el segundo gol se dio a través del lateral ex-Junior que hizo un cobro magistral de tiro libre en los minutos finales y enmudeció al estadio cumpleañero.

Por su parte, la emoción de los locales la entregó Fabián Sambueza, tras capitalizar una seria de rebotes que no habían podido ser encajados en el pórtico blanco, pero que el argentino puso en las redes tras un golpe fuerte de pierna derecha, incapaz de ser defendido por Eder Chaux, que salió figura en el encuentro.