Atención: tambalea la continuidad de Juan Cruz Real en el Junior de Barranquilla

Todo un caos en la sede del Tiburón después de la derrota ante Once Caldas.

Acostumbrados a decisiones contundentes cuando los resultados no se dan, en la dirigencia de Junior ponen en consideración este lunes el futuro de Juan Cruz Real en el banquillo. Luego de una dolorosa derrota con estadio lleno ante Once Caldas (2-1), la paciencia de la familia Char parece llegar a un punto máximo, aunque el equipo se encuentra en la sexta posición del campeonato y con una buena diferencia para clasificar a semifinales de la Copa Betplay.

Este 8 de agosto amaneció con un clima de alta tensión entre la hinchada y el técnico por el resultado en el cumpleaños 98 del club y, como añadidura, la suplencia de Carlos Bacca, que para muchos es inconcebible al recordar toda la campaña que hicieron para traerlo desde el fútbol español.

Aunque los jugadores tienen jornada de descanso luego del partido, en la sede del club hay intenso movimiento producto de reuniones y conversaciones entre los dueños y administradores del equipo, que discuten la viabilidad de un cambio de timonel en medio del torneo y con la vuelta de los cuartos de final ante Atlético Nacional en cuestión de diez días.

Juan Cruz Real durante el partido ante Once Caldas en el Metropolitano - Foto: Dimayor

Lo cierto es que la reacción de los aficionados a esta noticia ha sido dividida. Unos creen que es demasiado prematuro para sacarlo, al ver que los resultados no han sido tan malos, mientras que otros consideran que es ahora o nunca.

Eso sí, todos coinciden en que, en caso de salir de Cruz Real, lo mejor será buscar un técnico de experiencia y renombre, teniendo en cuenta que el argentino fue una apuesta de Fuad Char después de haber destituido a Amaranto Perea, quien hoy se encuentra trabajando en la Selección Colombia como asistente de Néstor Lorenzo.

Las próximas horas serán determinantes para el futuro del cuerpo técnico, al que le han entregado toda clase de herramientas en busca del título liguero que no conquistan desde 2019. Aún con la salida de Miguel Borja este semestre y Teófilo Gutiérrez el pasado, Junior se ha metido la mano al bolsillo para complacer las peticiones de Juan Cruz, otro de los factores que lo condenan a una salida prematura.

Confiado en sus dirigidos

Lejos de pensar que ante Once Caldas podría haber sido su último partido, Juan Cruz felicitó a sus dirigidos y les mostró su apoyo de cara al próximo juego, que también será en condición de local frente a Independiente Medellín. “El partido es difícil de explicar. El rival llegó dos veces, en pelota detenida, y anotaron. Las que tuvimos no las pudimos meter y por ahí pasa el partido, pero esto es fútbol, a veces pasa eso y me hago responsable”, dijo en la rueda de prensa posterior al 2-1 definitivo.

El argentino manifestó que su intención y la de los jugadores era “ganar porque se vivió un ambiente espectacular”, pero la falta de efectividad les pasó una factura demasiado cara. “Disculpas a la gente que llenó el estadio”, agregó el argentino, refiriéndose al inconformismo de los hinchas que asistieron para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de la institución.

“Si nos vamos a basar en lo que fue el resultado final, yo puedo explicar lo que pasa en el juego, pero en el fútbol a veces pasan estas cosas. Si hay que buscar un culpable de la derrota, soy yo. No tengo nada que reprocharle a los jugadores”, reiteró.

Junior marcha sexto en la Liga Betplay con ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas que los alejan de la punta que hoy pertenece a Millonarios con 14 puntos, luego de vencer por goleada al Deportivo Cali en Bogotá.