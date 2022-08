Juan Cruz Real le cantó la tabla a los hinchas que exigen a Carlos Bacca como titular en Junior

El técnico argentino está en el ojo del huracán tras la dolorosa derrota ante Once Caldas en la celebración del cumpleaños.

La fiesta del Metropolitano, por el cumpleaños 98 del Junior de Barranquilla, se quedó en veremos luego del gol de Once Caldas en el último minuto del partido por la fecha 6 de la Liga Betplay. Todo terminó opacado por el 2-1 final y las decisiones de Juan Cruz Real, quien recibió fuertes críticas por parte de la afición.

El principal motivo de discusión entre la hinchada y el técnico ha sido la suplencia de Carlos Bacca, que llegó este semestre desde España y hasta ahora siempre ha ingresado desde el banquillo para reemplazar a Carmelo Valencia. Aunque la semana pasada marcó frente a Rionegro Águilas y el ambiente festivo en el Metropolitano invitaba a ver su primer juego como inicialista, Cruz Real se la jugó por ‘Tutunendo’.

El resultado en contra multiplicó esas críticas para el cuerpo técnico, al que le exigen que para el próximo partido sea prácticamente una obligación la titularidad del número 70. “Todo lo que podía salir mal, salió mal. Desde la decisión de no arrancar con Carlos Bacca, pasando por los errores defensivos y los fallos en oportunidades claras”, dijo uno de los usuarios que hizo tendencia el nombre del delantero en Twitter.

“Ojalá y aprendas y entiendas que Carlos Bacca lo colocas de titular!”, fue otra de las reacciones a la decisión del argentino, que les respondió en la rueda de prensa acompañado de Freddy Hinestroza, otro de los focos de críticas por parte de la afición.

“Estoy contento con él”

El estratega juniorista explicó que la titularidad de Carmelo fue pensada para que Bacca pudiera mostrar su “jerarquía” en el segundo tiempo “con un rival más desgastado”, algo que no se dio por el despliegue físico y los movimientos técnicos en la defensa manizaleña. Cuando entró el goleador, el partido estaba 1-0 a favor del Once, lo que le ofreció menos espacios en el frente de ataque.

“No es cuestión de esperar, porque en otros partidos ha ingresado cuando el equipo va ganando. Estoy contento con él y con lo que viene haciendo”, aseguró Cruz Real.

En términos generales, el argentino salvó a sus dirigidos y confesó que se siente tranquilo por lo mostrado en el arranque de este campeonato. “Más allá de que uno pueda saber la formación del rival, también había declaraciones de que iban a salir a jugar, pero estuvieron replegados, pero está bien, ese es el negocio que vinieron a hacer ellos”, analizó.

“En el segundo tiempo ingresó Carlos y llegó Cetré a jugar de segunda punta y empezamos a llegar más claro, pero no tuvimos eficacia. Hay una jugada que erramos dos goles en un momento. Llegamos mucho, las modificaciones dieron su fruto”, respondió.

Aparte de Bacca, los hinchas se extrañaron por la suplencia de Nelson Deossa, que venía de marcar un golazo en el último partido de Junior como local. “Son decisiones que uno toma. Deossa es joven, ha jugado de titular algunas veces y en otras ha entrado. En el caso de Bacca es distinto, es una decisión mía de que vaya despacio”, reiteró.

Para el próximo partido, que será también de local frente a Medellín, se esperan cambios en la conformación del Once inicial. “Ya lo había dicho, si no iba de titular este juego, podría serlo el otro. Esta misma pregunta me la debieron haber hecho cuando ingresó ganando”, arremetió el argentino.

A pesar de la derrota, el Tiburón continúa entre los primeros ocho clasificados, con opciones claras de mantenerse si corrige el camino luego de este tropiezo frente al ‘blanco’.