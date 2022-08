No solo James: estos son los otros colombianos que están buscando equipo en Europa

Poco menos de un mes queda para que el mercado de fichajes cierre en las principales ligas europeas, aunque otras, como es el caso de la portuguesa, tendrán algunos días de septiembre para inscribir jugador de manera oficial. Bajo ese panorama, los colombianos trabajan contra el reloj en busca de ubicarse, siendo James Rodríguez el principal protagonista de los rumores hasta ahora.

El ‘10′ manifestó hace rato su deseo de salir del Al-Rayyan, pero eso no se ha traducido en una oferta formal para romper el contrato firmado hasta 2024. Lazio, Roma, Porto, Everton y otros tantos más han sido relacionados con el cucuteño, pero no le ha quedado otra que mantenerse en Doha a la espera de una llamada de su representante.

En esa misma incógnita se mantienen otros jugadores que terminaron contrato recientemente o, simplemente, tienen la intención de escuchar ofertas para cambiar de aires de cara a la nueva temporada.

Santiago Arias

El regreso de Arias después de su escalofriante lesión de tobillo con la Selección Colombia no ha sido para nada el esperado. Después de recuperarse en el Bayer Leverkusen y terminar a préstamo en el Granada, el lateral antioqueño tuvo que regresar al Atlético de Madrid para cumplir su contrato, sin embargo, Diego Simeone ya le ha dejado claro que no entra en los planes y tendrá que conseguir nuevo equipo para irse cedido.

Ajax y PSV suenan como opciones para el colombiano, que estaría encantado de volver a Países Bajos, no obstante, las negociaciones permanecen estancadas sin un rumbo claro para el defensor hasta ahora.

Jeison Murillo

Después de un par de temporadas en el Celta de Vigo, el vallecaucano ha quedado sin un camino claro en el fútbol europeo. España parece estar lejos de sus pretensiones, por lo que un regreso a la Sampdoria es hasta ahora lo más cercano.

Marco Giampaolo, entrenador del equipo italiano, manifestó hace unos días que quisiera contar con Murillo, pero sabe que tiene otras posibilidades en mente a evaluar en este final de mercado. “Es un elemento muy serio, siempre muy positivo. Tiene una actitud muy acertada. Para mí es una sorpresa positiva. Entonces no sé qué querrá hacer”, dijo el estratega en Primocanale, sembrando la duda sobre la decisión que vaya a tomar el futbolista con su contrato que vence a mediados de 2023.

Iván Arboleda

Otro de los que tiene contrato, pero no un futuro claro es el arquero Iván Mauricio Arboleda, que decidió separar sus caminos de Newells a mitad de año y volvió al Rayo Vallecano para asumir el lugar que le prometieron al ficharlo casi al tiempo con Falcao. No obstante, el cuadro franjirrojo fichó a un experimentado como Diego López, lo que deja sin cabida al colombiano en el once inicial.

Si decide quedarse, Arboleda estará bajo un panorama similar al que vivió antes de diciembre del año pasado, cuando decidió regresar a Argentina a préstamo en busca de minutos. Si no, son hasta ahora pocas las opciones que le han tocado la puerta, por lo que continuar en una liga top de Europa parece prácticamente una utopía.

Luis Fernando Muriel

Muriel tiene asegurada su continuidad en Atalanta, pero parece que él tiene otros planes. Aunque desde la dirigencia y el cuerpo técnico se han cansado de manifestar su importancia dentro de la nómina, la propuesta que supuestamente llegará por parte de Juventus tiene al delantero atlanticense en un punto crítico.

“Es difícil imaginar una ‘Diosa’ sin Luis Fernando Muriel. Y sin Freuler. Sin el colombiano y el suizo, Atalanta flaqueará a pocos días de la nueva temporada”, publicaron en Calciomercato, mientras los rumores sobre una llegada al equipo de Juan Guillermo Cuadrado se hacen cada vez más fuertes.

En las cuentas de un posible cambio de equipo también hay que contar con Duván Zapata, hace poco en el interés de Newcastle en Inglaterra, además de Jose Izquierdo, sin contrato después de salir de Brujas, Ian Carlo Poveda, al que le buscan equipo fuera de Inglaterra, y Jhon Janer Lucumí, que lleva tiempo esperando salir del Genk de Bélgica.