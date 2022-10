Video | Marcos Rojo, jugador de Boca Juniors, intentó auxiliar a hinchas de Gimnasia en medio del desespero

Una vez más el fútbol vivió una noche amarga, en la que la vida de las personas estuvo en riesgo. El jueves, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvieron que salir corriendo entre las gradas buscando un espacio mínimo para respirar y escapar de los gases lacrimógenos.

Sobre el minuto nuevo de partido, el duelo contra Boca Juniors tuvo que ser suspendido porque a las afueras del recinto deportivo se estaban presentando disturbios entre aficionados del lobo y la policía. El caos se presentó porque cerca de 10 personas intentaron ingresar al estadio cuando las puertas ya estaban cerradas.

“El árbitro Hernán Mastrángelo suspendió por falta de garantías el partido entre @gimnasiaoficial y @BocaJrsOficial, por la #Fecha23 del #TorneoBinance. El encuentro estaba 0-0 en 9 minutos del primer tiempo”, informó la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El árbitro Hernán Mastrángelo suspendió por falta de garantías el partido entre @gimnasiaoficial y @BocaJrsOficial, por la #Fecha23 del #TorneoBinance 🏆 El encuentro estaba 0-0 en 9 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/2yTosSip4m — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 7, 2022

Minutos más tarde, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, informó que una persona falleció en medio de los incidentes, debido a un paro cardiaco.

Ante lo sucedido, Boca Juniors envió un mensaje de condolencias por la muerte del hincha de Gimnasia. Ese mensaje fue replicado por algunos jugadores en sus redes sociales, como el defensa Marcos Rojo.

“Lamentamos el fallecimiento de Carlos “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión”, escribió el xeneize en su cuenta de Twitter.

Lamentamos el fallecimiento de Carlos “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2022

Ante la preocupación de sus hinchas, quienes no estuvieron en el estadio Juan Carmelo Zerillo porque en Argentina no se permite el ingreso de la afición visitante, Boca comunicó que todo el plantel estaba en óptimas condiciones y no se vieron afectados.

“Desde el Club Atlético Boca Juniors informamos que tanto los jugadores como la delegación que asistió al partido frente a Gimnasia se encuentran bien”.

Pese a no estar convocado por lesión, Marcos Rojo estuvo con el grupo que viajó a La Plata para el compromiso válido por la fecha 13 de la liga argentina. En medio del desespero de los hinchas de Gimnasia, el defensor central intentó ayudarlos arrojando botellas de agua para calmar el ardor que provocaron los gases lacrimógenos.

GRAN gesto de Marcos Rojo: repartió botellas de agua en las tribunas. pic.twitter.com/B3kYV8fiTn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2022

Después de lo sucedido, el exjugador del Manchester United subió el comunicado de Boca Juniors a sus historias de Instagram y le agregó otro mensaje.

“Es una vergüenza que sigan pasando estas cosas en nuestro fútbol y a nuestra gente. Un gran abrazo a la familia de Lolo Regueiro, una persona muy querida por toda la gente del fútbol en La Plata y compañero de mi viejo”.

El posteo en Instagram del Capitán de #Boca Marcos #Rojo “Es una vergüenza que sigan pasando estas cosas en nuestro fútbol y a nuestra gente.” pic.twitter.com/L17I7ipeh0 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 7, 2022

El partido entre Gimnasia y Boca Juniors “será reprogramado oportunamente”, indicó la organización del campeonato. Por lo pronto, el próximo partido programado del xeneize será este domingo ante Aldosivi, mientras que el lobo visitará el mismo día a Banfield.