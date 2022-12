Video | Messi y Lewandowski tuvieron tensionante cruce con desplante incluido en Qatar 2022

Durante este miércoles 30 de noviembre se dio la definición para el grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022. Los equipos en el papel más fuertes llegaban a la última jornada con la obligación de sumar una victoria para no depender del resultado entre Arabia Saudita y México, y así, poder instalarse en la fase de octavos de final. Quienes más tenían posibilidades de ingresar a la siguiente instancia eran los argentinos, que con seis puntos no dependerían de nada más para lograr su objetivo.

Lionel Messi de Argentina, a la izquierda, y Robert Lewandowski de Polonia luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha, Qatar, miércoles 30 de noviembre de 2022. - Foto: AP

Entre tanto, los de Polonia se sentían algo más tranquilos porque manteniendo un invicto luego de una victoria y un empate, cuatro puntos le ponían un pie entre los 16 mejores del torneo.

Bajo este panorama, las acciones se dieron bastante cargadas hacia los sudamericanos que lograron ganarse un penal dudoso a su favor, sin embargo, al cobro estuvo Lionel Messi quien dilapidó la oportunidad de adelantar a los suyos, eso sí, sin demeritar lo realizado por el portero de la Juventus, Wojciech Szczęsny, que se lanzó con toda la convicción de atajar el penal y lo logró.

La cara de Messi y de todos los argentinos cambió en menos de un minuto del segundo tiempo, lo que tardó en llegar el 0-1 de Mac Allister tras una jugada de Molina por banda derecha.

Así se vivió el triunfo de Argentina por la última fecha del grupo C en #CatarEnDIRECTV 👀⚽. pic.twitter.com/7qNpaBkc1V — DSports (@DSports) November 30, 2022

El del Brighton le pegó mordida y cruzada, imposible para un milagro más del meta rival, mientras del Arabia Saudí-México se abría la lata también con dos goles seguidos del ‘Tri’. Kamil Glik tuvo la única ocasión polaca, un remate de cabeza desviado por poco, pero Polonia trató de no enfadar a su rival y aguantar.

Un golazo de Julián Álvarez lo hizo más complicado, si cabe, nivel de infarto, con 20 minutos por delante. Los de Czeslaw Michniewicz se vieron sin saber qué hacer: atacar o defender. Con sendos 2-0, Polonia pasaba a octavos por tener menos tarjetas amarillas que los mexicanos, pero en el otro partido se sucedían las ocasiones americanas y en el suyo, el tercero argentino parecía al caer.

Messi, en busca de olvidar el penalti, tuvo otra muy clara, como Julián Álvarez de nuevo y los recién entrados Lautaro Martínez y Tagliafico. El técnico polaco quitó incluso a Krychowiak por si sufría una expulsión tras una amarilla. Argentina cumplió, evitó a Francia, y Polonia se citó con los galos finalmente por un gol de diferencia con México, por el 1-2 saudí en el 95′.

A pesar de que el resultado final y la definición dramática fue la que se llevó partes de las miradas, hubo un episodio al término del juego que sin lugar a dudas causó revuelo por el desplante mutuo entre las máximas figuras de las dos selecciones: Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Lo sucedido se pudo percibir en la transmisión oficial, dejando ver al capitán polaco buscar la mano de su colega para pedirle disculpas tras una acción de juego entre los dos, dejando ver que la respuesta del argentino no fue la esperada y dejó plantado.

Sin embargo, la molestia parece haber quedado rápidamente en el pasado porque una vez el juez central pitó el término del partido, a ambos se les vio bastante amables, tanto así que estuvieron abrazados y dialogando por unos cuantos segundos, al parecer, comentando algo de índole personal porque en todo momento se cuidaron de las cámaras tapando su boca con la mano.