Video: monumental recibimiento de madrugada al cuerpo de Pelé en Santos

El pueblo brasileño arrancó el 2023 sobre un mar de lágrimas por la despedida de Edson Arantes do Nascimento, la máxima figura de su historia, que falleció el pasado jueves tras un mes exacto de estar internado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

La posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente provocó que el velorio y las exequias de ‘O Rei’ tuvieran que trasladarse para este lunes, aún cuando el club Santos ya tenía todo preparado desde el fin de semana, a la espera de la llegada del cuerpo y los familiares del legendario futbolista, que también harán presencia en el césped del estadio Vila Belmiro.

Esta madrugada, sobre las 3:56 de la mañana (hora de Brasil), el carro fúnebre que trasladó los restos mortales de Pelé arribó a Santos en medio de un monumental recibimiento de los hinchas más nostálgicos. Banderas, camisetas y fuegos artificiales fueron las herramientas con las que los santistas demostraron todo su cariño por el ídolo que durante 24 horas estará en cámara ardiente hasta el momento en el que haga su último trayecto camino al cementerio.

La dirigencia del Peixe ha dispuesto un gran esquema de seguridad para que los miles de hinchas que esperan entre lunes y martes puedan darle el último adiós a Pelé en total tranquilidad.

Mais cedo, por volta das 3h56, o corpo de Pelé chegou em Santos vindo de São Paulo. O cortejo do Rei do Futebol foi recebido por um foguetório nos arredores do estádio santista #pele pic.twitter.com/eDTJ2yf6Ok — Henrique Toth (@Henrique_Toth) January 2, 2023

Pelé era hincha de otro equipo

Como era de esperarse, Santos, el club en el que Pelé se hizo gigante, fue el encargado de armar todo el evento de despedida, en el mismo escenario sobre el que jugó casi 20 temporadas de manera consecutiva, incluso cuando desde Europa le ponían todo tipo de ofertas sobre la mesa para llevárselo.

El único equipo que logró terminar la relación eterna entre Pelé y Santos fue el New York Cosmos, donde disputó sus últimas épocas como profesional. ‘O Rei’ prefirió siempre jugar en Brasil que llegar a Europa, pues consideraba que no necesitaba salir del peixe para sentirse en el mejor club del planeta.

También tuve propuestas cuando estaba jugando. Tuve varias propuestas. Me fui al Cosmos porque quería. Cuando dejé de jugar en Santos, tenía dos, tres propuestas para jugar en el Real Madrid, en el Milán”, confesó. “Dije que no porque iba a terminar en Santos, quería descansar y en Estados Unidos el fútbol es más tranquilo, menos competitivo, menos exigente”, dijo en una entrevista rescatada por UOL el pasado viernes.

En esta foto de archivo tomada el 13 de junio de 1961, el delantero brasileño Pel , con su camiseta del Santos, sonríe antes de jugar un partido amistoso de fútbol con su club. - Foto: AFP

Pero ese amor no era del todo correspondido, pues Pelé también confesó en vida que era hincha de otro equipo en Brasil. “La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana”, reconoció el eterno ‘10′ de la selección brasileña. “Yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama). Me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”, aseguró.

Aun con su extenso paso por Santos y todo lo que vivió en Vila Belmiro, a Pelé no se le olvida el equipo que lo cautivó cuando estaba dando sus primeros pasos en su pequeño pueblo natal llamado Três Corações. “No fui vascaíno, lo soy. Si tuviera la posibilidad de volver a ser profesional, claro que jugaría en Vasco da Gama, además de en Santos”, subrayó.

“Mi equipo era el Santos, jugué en el Santos, pero tengo el derecho de escoger. Nunca dejé de tener cariño por el Vasco”, culminó Pelé en la entrevista que rápidamente se hizo viral y es recordada en Brasil a propósito de su fallecimiento a los 82 años en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Producto de estas declaraciones, ‘O Rei’ fue declarado socio honorífico del cuadro vascaíno en 2021, distinción que recibió con una sonrisa por parte del club que el próximo año estará de regreso en la primera división del fútbol brasileño.