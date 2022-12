Video | Periodista argentina rompió protocolo y entregó emotivas palabras a Messi por llegar a final del Mundial; la cara del 10 lo dijo todo

Argentina avanza con paso firme en el Mundial Qatar 2022 y ya consiguió el preciado tiquete a la final del certamen, luego de vencer a Croacia 3-0 con una magistral actuación de Lionel Messi, quien marcó de penal y puso dos asistencias, una de ellas con una jugada de lujo que hizo revivir sus mejores momentos en el Barcelona.

Al final del encuentro todo fue emoción en las toldas albicelestes, que festejaron volver a una final de la Copa del Mundo y mantener con vida la ilusión de su país de lograr su tercer trofeo, luego de haberlo conseguido, por última vez, en 1986 de la mano del recordado Diego Armando Maradona.

En este Mundial al jugador del PSG se le ha visto diferente, mucho más empoderado de su equipo y siendo determinante en los partidos que llevaron a su selección a esta instancia definitiva.

La alegría no solo se vivió dentro de la cancha, pues varios de los periodistas que tuvieron acceso a los jugadores en la zona mixta no desaprovecharon la oportunidad para dejar salir su lado de hinchas y dar emotivas palabras a los que consultaban.

Una de las comunicadoras argentinas fue Sofía Martínez, de la televisión Pública Argentina y quien se emocionó al tener al frente al artífice principal de esta gesta, el delantero del PSG Lionel Messi.

Martínez realizó las preguntas de rutina y para finalizar, ‘se puso la camiseta’ y le agradeció, más que por haber clasificado a la final, por haberle dado una alegría a su nación.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te lo quiero decir: se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad, te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad marcaste la vida de todos y es eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie.”, dijo Martínez en la primera parte de su intervención.

“Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá, te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés. ¡Muchas gracias, Capitán!”, agregó la comunicadora, bastante emocionada.

Messi, que se vio sorprendido por las declaraciones de Martínez, escuchó atento a la mujer y sonrío mientras ella le transmitió el sentir de todo su país; incluso, muchos aseguran que el ‘10′ estuvo a punto de llorar, pero que logró contener las lágrimas.

#FIFAWorldCup |

Hay cosas más importantes que un trofeo por muy grande que este sea y aquí Sofía Martínez (@SofiMMartinez) se lo explica a Leo Messi. pic.twitter.com/kBj7ibUWhD — Bauhauss (@JBauhauss) December 14, 2022

Periodista argentino enloqueció con jugada de Messi

Jorge D’Alessandro, reconocido comentarista argentino de El Chiringuito (Mega), no pudo ocultar su alegría por la clasificación del conjunto gaucho y se enloqueció en plena transmisión por la gran jugada que hizo el rosarino en el tercer tanto.

Igualmente, el exfutbolista aprovechó la maniobra de Messi para compararlo con Diego Armando Maradona y aseguró que el mítico enganche resucitó este martes en Doha. Además, se la echó en cara a un colega español.

“¡Leo, que muero! Leo, que me muero. Qué jugada de Messi, mira es Maradona. Apareció Maradona, resucitó Diego. Te lo dedicó a ti, Héctor. Es el más grande”, manifestó el periodista, visiblemente emocionado.

El comentarista argentino recalcó finalmente en la transmisión la gran actuación que también tuvo el delantero Julián Álvarez, quien marcó el segundo y el tercer tanto del partido, respectivamente.

Tras su tanto ante Croacia, el astro rosarino superó a Gabriel Ómar Batistuta como máximo goleador argentino en la historia de las Copas del Mundo, con un total de once goles. Cinco de ellos los ha anotado en Qatar 2022, donde igualó a Kylian Mbappé (5) en el liderato de la tabla de artilleros.

“Es un logro extraordinario lo que venimos haciendo. Es una alegría enorme para todo el país. Como lo hicimos durante todo el Mundial, vamos a intentar dar lo máximo de nosotros y darlo todo para llevar (la Copa Mundial), pero disfrutemos esto, que es grandioso. La Argentina vuelve a una final de una Copa del Mundo y hay que disfrutarlo”, puntualizó Messi.