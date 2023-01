Video | “¿Qué mirás, bobo? Andá pa allá”: Novak Djokovic recreó la famosa frase de Messi en Qatar 2022

El tenista serbio Novak Djokovic enfrentará al español Roberto Carballés Baena en la primera ronda del Abierto de Australia, en su regreso al torneo después de quedar fuera el año pasado tras ser deportado por no querer vacunarse contra la covid-19.

La estrella serbia iniciará así su intento de alcanzar su décimo título en Melbourne e igualar el récord de 22 Grand Slam que ostenta el español Rafael Nadal. Carballés Baena es el número 75 en el mundo.

Pese a ser número cinco mundial, Djokovic será cuarta cabeza de serie en Australia debido a que el número uno de la clasificación de la ATP, el español Carlos Alcaraz, no disputará el torneo debido a una lesión.

Djokovic llegó a los mismos 92 títulos que ha conseguido Nadal - Foto: AFP

En ausencia de Alcaraz, Nadal, el campeón del año pasado en Melbourne, será el primer sembrado y enfrentará al Jack Draper en la ronda inicial.

Previo al inicio del primer Grand Slam del año, que se disputará entre el 16 y 29 de enero, el tenista serbio de 35 años apareció en un video que se hizo viral en las redes sociales. Djokovic recreó a su modo la famosa frase que dijo Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, después de eliminar a Países Bajos en los octavos de final.

Lo curioso es que se lo dijo a un compatriota de Messi, al tenista Diego ‘El Peque’ Schwartzman, quien pasó al frente de Novak Djokovic mientras este le gritaba “¿qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo”.

¡DJOKOVIC EN MODO MESSI! El divertido momento del serbio con el Peque Schwartzman: Nole quiso hacer su versión del "ANDÁ PA' ALLÁ". 😂😂 pic.twitter.com/3WXMbl2PoI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2023

El regreso

Una lesión enciende las alarmas sobre Djokovic después de que se torciera el tendón de la corva en el camino a ganar el Internacional de Adelaida, que abrió la temporada la semana pasada, e interrumpió un partido de práctica el miércoles para recibir tratamiento.

El tenista de 35 años fue deportado de Australia antes del torneo de 2022 por negarse a recibir la vacuna contra la covid-19. También quedó fuera del Abierto de Estados Unidos por el mismo motivo.

Su postura dividió opiniones en Melbourne, una ciudad que enfrentó extensos confinamientos en el momento más duro de la pandemia, y está por verse cómo será recibido.

Djokovic sentado junto al curioso trofeo que entrega el torneo de Adelaida - Foto: AP

El viernes tiene previsto enfrentar al australiano Nick Kyrgios en un partido de beneficencia y podría enfrentarlo de nuevo en cuartos de final, si ambos llegan a esa fase.

Kyrgios potencialmente deberá enfrentar antes al noveno sembrado Holger Rune y el quinto sembrado Andrey Rublev.

El segundo sembrado, Casper Ruud, quien el miércoles perdió su primer partido en el Clásico de Auckland, enfrentará al checo Tomas Machac en su primer partido en Melbourne.

Daniil Medvedev, finalista en los dos últimos torneos australianos, abrirá contra el estadounidense Marcos Giron. El tercer sembrado Stefanos Tsitsipas tendrá un duro duelo contra el francés Quentin Halys.

El británico Andy Murray enfrentará al italiano Matteo Berrettini mientras que el ruso Rublev deberá medirse al austriaco Dominic Thiem.

Andy Murray en un partido de entrenamiento en el Kooyong Classic en Melbourne, Australia. - Foto: AP

No jugará en Estados Unidos

Djokovic se mostró resignado al tener que perderse más torneos en Estados Unidos por negarse a vacunarse contra el coronavirus, algo que le hizo estar ausente de varios campeonatos en la temporada 2022 y que se repetirá con menos frecuencia en 2023.

Esto se sebe a que las autoridades estadounidenses extendieron la exigencia de vacunación contra la covid-19 a los visitantes internacionales, con lo que el exnúmero uno del mundo probablemente se pierda los torneos de Indian Wells y el Abierto de Miami.

“¿Qué puedo hacer? Nada. Sabes mi posición, así que es lo que es”, dijo el serbio en una rueda de prensa cuando disputó el torneo en Adelaida, que sirvió como preparación para disputar el Abierto de Australia, certamen del que no hizo parte en 2022 al ser deportado por no vacunarse, pero que en este año no le exigen el inmunológico.

“Espero (jugar), pero si no puedo ir, no puedo ir”, insistió el ganador de 21 Grand Slams.

Con información de la AFP.