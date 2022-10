Video | Teo Gutiérrez fue ovacionado por el Metropolitano, que celebró gracias a Carlos Bacca

La fecha 15 del fútbol colombiano tenía en su programación duelos entre instituciones históricas, tales como América de Cali vs. Atlético Nacional o Junior de Barranquilla vs. Deportivo Cali, sobre el segundo en particular y que se jugó en el segundo turno de la tarde de domingo, desde la previa se sabía que tendría condimentos más que especiales.

Uno de los más sonados, iba a ser el regreso de Teófilo Gutiérrez a su casa, el Metropolitano de Barranquilla y ante la hinchada del cuadro ‘tiburón’ que lo tiene como uno de sus ídolos. Si bien se esperaba que fuera un día especial, lo que aconteció antes del pitazo inicial fue digno de resaltar por los seguidores junioristas, quienes corearon el nombre del atacante, demostrándole su inmenso cariño por el pasado que tiene el hoy el delantero del Deportivo Cali.

🦈 Así recibe los hinchas de @JuniorClubSA a Teófilo Gutiérrez, ídolo rojiblanco y jugador del @AsoDeporCali. pic.twitter.com/7IXaZZ1t8I — Romario Quintero R (@RomarioQR) October 2, 2022

Esta no fue la única escena por la que fue protagonista el experimentado atacante, como capitán de los ‘azucareros’ también hizo parte del sorteo previo al juego, junto a su excompañero Sebastián Viera, al que saludó y fue cómplice de la chanza que Teo le hizo al juez central del partido, al que de manera jocosa, mientras les explicaba la dinámica del saque, le dijo: “¿Sí funciona el VAR?”.

Finalmente, en el tema deportivo el compromiso pasó por un duelo parejo que mantuvo acciones ofensivas de parte y parte, dejando solo para el final la posibilidad de una resolución en favor del local, quien gracias a la efectividad de su goleador estrella, Carlos Bacca, aprovechó el minuto 90+3′ para dejar atónitos a los caleños con un remate preciso que se depositó en el arco.

¿Cuándo debuta Pinto en Cali?

Si bien el anuncio se hizo durante este sábado, la intención de que el profesor Pinto esté para el juego de la fecha 15 ante Junior de Barranquilla, el domingo a las 4:05 p. m. en el Metropolitano, no van a ser posible. El mismo club lo ha confirmado a través de sus redes sociales, poniendo a Sergio Angulo como técnico en propiedad para dicho juego, a su vez dio a conocer el grupo de jugadores convocados para el compromiso, duelo que será clave para ambos conjuntos y tendrá el tinte especial del regreso de Teófilo Gutiérrez a la capital del Atlántico.

🇳🇬✊ ¡𝐄𝐬 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐫!



Bienvenido 'profe' @JorgeLPintoA.



¡𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢! pic.twitter.com/TxGryEPcT6 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 2, 2022

Así las cosas, habría que esperar hasta al próximo fin de semana para que se vea por primera vez al DT santandereano desde la línea en su segundo ciclo al Cali, y sería nada más ni nada menos que frente a su eterno rival, América de Cali, en el clásico de la ciudad programado para el próximo domingo 9 de octubre, en el estadio del cuadro verde situado en el municipio de Palmaseca, con hora pactada de arranque para las 5:35 p. m.

Programación y resultados (fecha 15)

30 de septiembre

Independiente Medellín 3-1 Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

1 de octubre

Cortuluá 0-2 Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Once Caldas DAF 0-1 Jaguares FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

La Equidad 1-0 Millonarios FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+

Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

2 de octubre

Deportivo Pereira 2-0 Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Junior FC 1-0 Deportivo Cali

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

América de Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs. Envigado FC

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

3 de octubre

Patriotas FC vs. Unión Magdalena

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+