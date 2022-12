Video | Un autogol fue el gol número 100 del Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra en la recta final de la fase de grupos para darle paso a los octavos de final, instancia que ya cuenta con los primeros clasificados tras los partidos de los grupos A, B, C y D. Este jueves, cuatro equipos consiguen su boleto, el cual solo pueden tener 16 selecciones de cara a la próxima fase.

La jornada inició desde muy temprano con los partidos del grupo F, en el que tres de las cuatro selecciones llegaban con la misión de mantener intacto el sueño mundialista. Marruecos se medía a la ya eliminada Canadá y a Croacia le bastaba un empate ante Bélgica para seguir adelante en la Copa del Mundo.

Al final de la primera parte de estos partidos, el único que tuvo celebraciones de gol fue el de los africanos ante los norteamericanos. Apenas iniciando el partido, Hakim Ziyech abrió el marcador para poner al frente al seleccionado marroquí, anotando así el gol número 98 del Mundial de Qatar 2022.

Con el marcador en ceros en el otro partido, la esperanza de llegar a los 100 goles estaba en el estadio Estadio Al Thumama. Sobre el 23, Youssef En-Nesyri extendió la ventaja de Marruecos y acercó al campeonato mundialista al centenar de anotaciones.

Antes de ir al descanso, el Mundial de Qatar 2022 llegó a los 100 de una manera un tanto curiosa. Al 45′+2, Nayef Aguerd marcó el propia puerta para el descuento de los canadienses y puso el marcador 2-1.

El primer gol que recibe Marruecos 🇲🇦 en #CatarEnDIRECTV ⚽️ fue un tanto en contra 🤷🏻‍♂️.



¡De todas formas, todavía le ganan a Canadá 🇨🇦 y están a 45 minutos de cerrar como primeros en el Grupo F! pic.twitter.com/buZx68nGuu — DSports (@DSports) December 1, 2022

Además de ser el gol número 100 en la edición 22 de la Copa del Mundo, también fue el primer autogol del campeonato y la segunda anotación de Canadá en la historia de los mundiales.

Marruecos dio al gran sorpresa porque primero igualó en tabla con Croacia, dio el batacazo al derrotar a Bélgica y este jueves se impuso a Canadá, que habían sentenciado su suerte en la fecha 2 y esta nueva jornada decretó tres derrotas.

Ya en la segunda mitad, Marruecos aprovechó la ventaja para salvaguardarla y cedió por completo el balón con la intención de proteger su arco. A diferencia de los primeros 45 minutos, el seleccionado africano no volvió a acercarse al área canadiense y solo tuvo el 42 % de la posesión de balón.

Por su parte, Canadá no pudo hacer mayor daño y no pudo conseguir su primer punto en el Mundial de Fútbol. Ahora bien, el equipo norteamericano se despide de esta edición del Mundial con por lo menos sus dos primeros goles en la historia de este torneo, algo que es histórico para ese país que no asistía al torneo hace 36 años.

Con este resultado (2-1), Marruecos clasificó como primero del grupo F con siete puntos, mientras que Canadá quedó último con cero. En cuanto al otro partido, Croacia aseguró su boleto a octavos de final al igualar con Bélgica y hacerse con la segunda plaza con cinco unidades, una más que su rival.