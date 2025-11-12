Suscribirse

Vuelta de Leo Messi al Barcelona: Joan Laporta puso la cara para contestar al mundo por la chance

Una respuesta contundente dio el alto directivo tras la inesperada visita del 10 al Camp Nou.

Redacción Deportes
12 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
Joan Laporta, presidente del Barcelona, tocó el tema del posible regreso de Lionel Messi
Joan Laporta, presidente del Barcelona, tocó el tema del posible regreso de Lionel Messi | Foto: Captura video (@gerardromero) - Getty Images

Fue el propio Lionel Messi quien despertó la ilusión de los hinchas del Barcelona con un regreso al club, luego de haber ido al Camp Nou y tomarse unas cuantas fotos.

Dicha presencia del argentino en la que fue su casa por muchos años, lo que propició fue que se pensase en un ‘último baile’ en Cataluña.

Al corte de este sinfín de rumores salió en las últimas horas Joan Laporta, presidente de conjunto culé, quien habló en Catalunya Radio.

Dando lo que sería una bofetada a esos anhelos de los aficionados, este contestó que no lo ve viable actualmente.

“Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios irreales”, sentenció.

La ‘Pulga’ se ha mostrado muy dolido desde su salida obligada hace un par de años del Barca. Sin embargo, para el directivo no parece haber dolor alguno por la decisión de dicho momento.

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi llora durante una rueda de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona el 8 de agosto de 2021. - Messi contuvo las lágrimas al comenzar una rueda de prensa en la que confirmó que se marcha del Barcelona, ​​donde ha jugado toda su carrera. . (Foto de Pau BARRENA / AFP)
Lionel Messi no pudo contener su llanto el día que dio adiós al Barcelona. | Foto: AFP

“A pesar de cómo sucedió todo con la salida de Leo Messi, no me arrepiento de nada”, apuntó.

Según Laporta, independiente de si era Leo Messi o cualquier otro, haría valer el nombre del club como tal: “El Barça está por encima de todos. No es lo que todos queríamos, pero no fue posible en ese momento”.

Contexto: Lionel Messi confrontó lo que dijo Cristiano Ronaldo: se arma sonora polémica mundial

Messi hace público su dolor

Por estos días Leo Messi se encuentra en España, donde se dispone a jugar un amistoso con Argentina vs. Angola, el próximo 14 de noviembre.

Los medios ibéricos aprovechando que el rosarino está en tierras españolas, lo buscaron para que hablara tras su aparición sorpresiva en Camp Nou.

Diario Sport le consultó por su vida postBarcelona, si es seguidor y está pendiente de la actualidad del cuadro catalán.

“¿Que si sigo al Barcelona? Sí, sí, obviamente, todos hablamos de las situaciones que ocurren en el club y de los resultados y del partido”, respondió Messi.

Casi en todas las frases que dijo se mostró nostálgico por no poder vivir más tiempo esa época en el cuadro de sus amores.

“Echo mucho de menos todos esos momentos en el Barça. Quizás los disfruto más ahora que en aquel momento en que sucedieron las cosas”, apuntó.

Contexto: Negocio pondría a Messi en Europa junto a un colombiano: club haría millonaria jugada

Recordando su época como jugador, Messi considera que el ajetreo del día a día no le daba chances de ver en perspectiva el Barcelona demoledor del que hacía parte.

“En ese momento era jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar de lo que estábamos haciendo”, firmó.

Para terminar, quien es considerado por muchos como el mejor de la historia, dijo que en la intimidad se pone nostálgico al ver cosas relacionadas con Barca.

Lionel Messi subió varias fotos de lo que fue su ingreso al Camp Nou
Lionel Messi subió varias fotos de lo que fue su ingreso al Camp Nou | Foto: Captura al perfil de Instagram (leomessi)

“Todo lo que me llega de Barcelona, ​​de la gente, de un escenario como el que hemos vivido, siempre me provoca un poco de nostalgia. Y mucha emoción”, terminó.

Hace poco, Messi firmó un contrato a larga duración con Inter Miami, su actual club, lo que también sería otra razón para que se mermen los rumores de un regreso antes del retiro al Barcelona.

