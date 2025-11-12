Fue el propio Lionel Messi quien despertó la ilusión de los hinchas del Barcelona con un regreso al club, luego de haber ido al Camp Nou y tomarse unas cuantas fotos.

Dicha presencia del argentino en la que fue su casa por muchos años, lo que propició fue que se pensase en un ‘último baile’ en Cataluña.

Al corte de este sinfín de rumores salió en las últimas horas Joan Laporta, presidente de conjunto culé, quien habló en Catalunya Radio.

Laporta esta mañana contestanto la pregunta de la vuelta de Leo Messi para 6 meses en @CatalunyaRadio con Ricard Ustrell, al Matí de Catalunya Radio



Caso cerrado. pic.twitter.com/0kzzjFIspb — Gerard Romero (@gerardromero) November 12, 2025

Dando lo que sería una bofetada a esos anhelos de los aficionados, este contestó que no lo ve viable actualmente.

“Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios irreales”, sentenció.

La ‘Pulga’ se ha mostrado muy dolido desde su salida obligada hace un par de años del Barca. Sin embargo, para el directivo no parece haber dolor alguno por la decisión de dicho momento.

Lionel Messi no pudo contener su llanto el día que dio adiós al Barcelona. | Foto: AFP

“A pesar de cómo sucedió todo con la salida de Leo Messi, no me arrepiento de nada”, apuntó.

Según Laporta, independiente de si era Leo Messi o cualquier otro, haría valer el nombre del club como tal: “El Barça está por encima de todos. No es lo que todos queríamos, pero no fue posible en ese momento”.

Messi hace público su dolor

Por estos días Leo Messi se encuentra en España, donde se dispone a jugar un amistoso con Argentina vs. Angola, el próximo 14 de noviembre.

Los medios ibéricos aprovechando que el rosarino está en tierras españolas, lo buscaron para que hablara tras su aparición sorpresiva en Camp Nou.

🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 | Leo Messi, sobre su marcha del Barça



🗣️ "No me fui como imaginaba. Me imaginaba jugando toda mi vida en Europa, en Barcelona, y después venir para aquí como hice"



🔗 https://t.co/UY2XRC5Hx0 pic.twitter.com/5WpZmqLrSm — Diario SPORT (@sport) November 11, 2025

Diario Sport le consultó por su vida postBarcelona, si es seguidor y está pendiente de la actualidad del cuadro catalán.

“¿Que si sigo al Barcelona? Sí, sí, obviamente, todos hablamos de las situaciones que ocurren en el club y de los resultados y del partido”, respondió Messi.

Casi en todas las frases que dijo se mostró nostálgico por no poder vivir más tiempo esa época en el cuadro de sus amores.

“Echo mucho de menos todos esos momentos en el Barça. Quizás los disfruto más ahora que en aquel momento en que sucedieron las cosas”, apuntó.

Recordando su época como jugador, Messi considera que el ajetreo del día a día no le daba chances de ver en perspectiva el Barcelona demoledor del que hacía parte.

“En ese momento era jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar de lo que estábamos haciendo”, firmó.

Para terminar, quien es considerado por muchos como el mejor de la historia, dijo que en la intimidad se pone nostálgico al ver cosas relacionadas con Barca.

Lionel Messi subió varias fotos de lo que fue su ingreso al Camp Nou | Foto: Captura al perfil de Instagram (leomessi)

“Todo lo que me llega de Barcelona, ​​de la gente, de un escenario como el que hemos vivido, siempre me provoca un poco de nostalgia. Y mucha emoción”, terminó.