Wilson Morelo dejó su emotivo adiós a los hinchas de Santa Fe: “Marcaron mi vida”

Una de las novedades en el entorno de Independiente Santa Fe ha sido la desvinculación de Wilson Morelo, quien se distinguió como uno de los ídolos de mayor importancia en la historia reciente del club. Más allá de la importante cantidad de refuerzos para el nuevo proyecto con Hubert Bodhert como timonel, esto desencadenaría en otras bajas importantes, como la de Morelo, quien no continuará por situaciones de orden deportivo y dirigencial.

Pese a que tenía otros seis meses de contrato, el cordobés se enteró de que no iba a ser tenido en cuenta como actor principal de cara al segundo semestre. Esto llevó a que otro inquilino del FPC, Águilas Doradas, le tocara la puerta al ariete para contar con sus servicios.

Santa Fe estuvo a punto de entrar a los cuadrangulares tras el doblete de Wilson Morelo en Manizales - Foto: VizzorImage / John Jairo Bonilla / Cont

De esta forma, luego de no sentirse valorado en la institución, optó por dar un nuevo paso en su experimentada carrera en la escuadra antioqueña, una de las llamadas a figurar de cara al segundo semestre bajo las órdenes de César Farías.

Wilson Morelo se despidió de los hinchas de Santa Fe

A través de sus diversas redes sociales, en las que ha interactuado constantemente con la afición ‘cardenal’, ya era el turno de la despedida para el atacante de 36 años en su tercer ciclo, recordando que estuvo entre 2014 y 2015, así como entre 2017 y 2018 y nuevamente a partir del año pasado.

“Primero quiero agradecer a Dios. He culminado una etapa en mi carrera. Esto no es un adiós, es un hasta pronto porque volveré”, inició Morelo en su mensaje directo a toda la fanaticada que lo respaldó en estos años.

“Gracias a la hinchada del ‘León’ por estar. Nos volveremos a ver. Soy un hincha más, marcaron mi vida y mi familia. Los quiero muchos y nunca dejen de creer”, fue el complemento de su trino, el cual desató decenas de respuestas en son de agradecimiento por las alegrías que le entregó a Santa Fe.

Primero quiero agradecer a Dios, he culminado una etapa en mi carrera, esto no es un adiós, es un hasta pronto porque volveré. Gracias a la hinchada del León por estar, nos volveremos a ver, soy un hincha más, marcaron mi vida y mi familia.



Los quiero y nunca dejen de creer ¡🦁 pic.twitter.com/fOIFPdcIZR — Wilson David Morelo (@Wilsonmorelo19) July 7, 2023

Por supuesto, se le recuerda a Morelo el hecho de salir campeón de Copa Sudamericana con Santa Fe, además de ser el máximo artillero de dicho certamen y, tres años después, tener el mismo galardón en la Copa Libertadores al marcar 9 goles en esa temporada.

Entre otros títulos, ganó la Liga de 2014-1 con el ‘León’, además de obtener la Superliga de 2015. También militó en Colón de Argentina, donde fue campeón inédito con el ‘sabalero’ de la Copa de la Liga.

Wilson Morelo fue el goleador de la Copa Sudamericana en 2015 - Foto: LatinContent via Getty Images

¿Por qué se va Wilson Morelo?

Aunque el cordobés pensaba en cumplir su contrato hasta diciembre, desde Santa Fe le avisaron que no entraba en los planes del nuevo cuerpo técnico, que ya ha puesto algunos nombres sobre la mesa para reemplazarlo.

Morelo se despidió este jueves de sus compañeros y antes de partir contó las razones de su partida. “No es una decisión recia, pero cuando yo veo que del otro lado no hay lo mismo, yo soy muy maduro para decir, ‘si no estoy siendo querido, si no estoy siendo valorado’, cuando sé el valor que tengo, prefiero dar un paso al costado obligado a eso”, declaró a Win Sports.

En los próximos días, será presentado como nuevo refuerzo de Águilas e irremediablemente tendrá que volver a la capital para enfrentar a Santa Fe como rival. “Va a ser difícil, duro, muchas cosas encontradas. Siempre me ha caracterizado la integridad, el respeto por la camiseta que tengo puesta. Cuando se de ese partido voy a honrar a Dios con el esfuerzo, con el trabajo, esa es la mejor manera”, manifestó.

🎥 "La decisión viene de parte de él, no era valorado, prefiero dar un paso al costado" Wilson Morelo, figura de Ind. Santa Fe. pic.twitter.com/aNrqQ60Llw — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 6, 2023

Por ahora, en cuanto a refuerzos, han sido oficializados Anthony Silva (arquero paraguayo), así como Mateo Garavito (lateral por ambos costados), Rubén Manjarrés (volante ofensivo) y Jhon Meléndez (volante).