Win Sports anuncia histórico debut de narradora en la liga masculina: este es el partido que transmitirá

Carolina Rubio, la nueva voz del FPC

Sus primeros pinos como narradora fueron en el canal que le dará la oportunidad este jueves. “Tengo que ser sincera. Cuando estaba en la universidad nunca pensé que iba a serlo. Después de la pandemia llegue a Win y en una de las actividades que hacen para reunirnos con los directivos, un compañero le dice a la persona con la que estábamos teniendo esa reunión le dice ‘yo no entiendo por qué acá no hay una narradora’”, recordó.

El debut como relatora de fútbol fue en la liga femenina de este año, en un partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira. “Fueron dos goles, uno como al minuto 5 y se me cortó la voz. Estaba con Carlos Alemán. Yo salí al entretiempo sudando y pensé esto no es para mí . El segundo gol fue al 94”, agregó.

“A mí me contaron que iba a narrar. Me mandaron un mensaje normal. Mi cabeza no razonó, no parecía eso y luego comenzaron a llegar mensajes diciéndome que iba a ser la primera mujer en narrar la liga masculina en Colombia”, completó. “Me siento nerviosa, pero estoy orgullosa del camino que he recorrido”.