Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Se rumorean varios cambios en los equipos de la liga más importante del baloncesto mundial.

Camilo Eduardo Velásquez

4 de febrero de 2026, 11:22 p. m.
Anthony Davis pasaría de Dallas Mavericks a los Washington Wizards.
Anthony Davis pasaría de Dallas Mavericks a los Washington Wizards. Foto: Getty images

Anthony Davis es uno de los jugadores más importantes de la NBA; durante diez años estuvo en el juego de All Stars. Ahora, pasa de los Dallas Mavericks a los Washington Wizards.

Davis, de 32 años, ha sufrido varias lesiones durante su carrera deportiva; sin embargo, esta temporada promedia 20,4 puntos, 11,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 robos en 20 partidos con Dallas.

Sus promedios de carrera son 24,0 puntos, 10,7 rebotes, 2,6 asistencias, 2,3 tapones y 1,3 robos por partido.

Detalles de la transferencia

Este es el movimiento más importante del mercado de transferencias en la NBA debido a la trascendencia que tiene Anthony Davis y que implicaría que pasen ahora ocho jugadores de los Wizards a Mavericks.

Según lo informado por ESPN desde Estados Unidos, Washington envía a Dallas a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, además de dos selecciones de primera ronda del Draft y tres de segunda ronda.

Además, se conoció en las últimas horas que el equipo de Dallas enviará tres jugadores a Washington: Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum.

Anthony Davis, Max Christie and Caleb Martin hablan en medio de la conferencia de prensa concebida y donde fueron presentados.
Anthony Davis es el artífice de la serie de movimientos. Foto: Getty Images via AFP

Importancia de las selecciones en la NBA

Al incluir selecciones en la transferencia, le da el derecho a los Dallas Mavericks sobre varios activos de draft, es decir, oportunidades futuras para reforzar su equipo.

Este intercambio les dará a los Mavericks una selección de primera ronda de Oklahoma City en el Draft de la NBA de este año y una selección de primera ronda de 2030 de los Wizards, además de selecciones de segunda ronda en 2026, 2027 y 2029 obtenidas en acuerdos anteriores con otros clubes.

Rumores de nuevos fichajes

Chris Paul, jugador de Los Clippers, sería traspasado a Toronto Raptors en un acuerdo que involucra a Brooklyn Nets, ya que obtuvieron a Ochai Agbaji, una selección de segunda ronda del draft de 2032 de los Raptors y dinero en efectivo, según ESPN.

Mientras tanto, medios estadounidenses señalaron en las últimas horas una posible marcha de Draymond Green de los Golden State Warriors después de 14 años.

Green, actualmente, no pasa por el mejor momento de su carrera, ya que permanece a la sombra de Stephen Curry, una de las estrellas más importantes de toda la NBA.

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?
Golden State Warriors' Stephen Curry, center, watches Draymond Green scuffle with Houston Rockets' Dillon Brooks in the second quarter of an NBA Playoffs' First Round Game 4 at Chase Center in San Francisco on Monday, April 28, 2025.(Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP)
Brooks sacó de casillas a Draymond Green y Stephen Curry Foto: AP

