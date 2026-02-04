Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Anthony Davis es uno de los jugadores más importantes de la NBA; durante diez años estuvo en el juego de All Stars. Ahora, pasa de los Dallas Mavericks a los Washington Wizards.

Davis, de 32 años, ha sufrido varias lesiones durante su carrera deportiva; sin embargo, esta temporada promedia 20,4 puntos, 11,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 robos en 20 partidos con Dallas.

Sus promedios de carrera son 24,0 puntos, 10,7 rebotes, 2,6 asistencias, 2,3 tapones y 1,3 robos por partido.

Detalles de la transferencia

Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

Este es el movimiento más importante del mercado de transferencias en la NBA debido a la trascendencia que tiene Anthony Davis y que implicaría que pasen ahora ocho jugadores de los Wizards a Mavericks.

Según lo informado por ESPN desde Estados Unidos, Washington envía a Dallas a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, además de dos selecciones de primera ronda del Draft y tres de segunda ronda.

Además, se conoció en las últimas horas que el equipo de Dallas enviará tres jugadores a Washington: Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum.

Anthony Davis es el artífice de la serie de movimientos. Foto: Getty Images via AFP

Importancia de las selecciones en la NBA

Al incluir selecciones en la transferencia, le da el derecho a los Dallas Mavericks sobre varios activos de draft, es decir, oportunidades futuras para reforzar su equipo.

Este intercambio les dará a los Mavericks una selección de primera ronda de Oklahoma City en el Draft de la NBA de este año y una selección de primera ronda de 2030 de los Wizards, además de selecciones de segunda ronda en 2026, 2027 y 2029 obtenidas en acuerdos anteriores con otros clubes.

Rumores de nuevos fichajes

Chris Paul, jugador de Los Clippers, sería traspasado a Toronto Raptors en un acuerdo que involucra a Brooklyn Nets, ya que obtuvieron a Ochai Agbaji, una selección de segunda ronda del draft de 2032 de los Raptors y dinero en efectivo, según ESPN.

Mientras tanto, medios estadounidenses señalaron en las últimas horas una posible marcha de Draymond Green de los Golden State Warriors después de 14 años.

Green, actualmente, no pasa por el mejor momento de su carrera, ya que permanece a la sombra de Stephen Curry, una de las estrellas más importantes de toda la NBA.

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Brooks sacó de casillas a Draymond Green y Stephen Curry Foto: AP