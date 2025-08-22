Wolverhampton de Jhon Arias vs. Bournemouth: hora y canal para ver en vivo desde Colombia

Este sábado, 23 de agosto de 2025, el Wolverhampton de Jhon Arias visitará al Bournemouth por la segunda fecha de la Premier League 2025-2026. La hora de arranque será a partir de las 3:00 p.m. hora local (9:00 a.m. hora colombiana) y podrá ser visto en vivo por el canal ESPN y en streaming por Disney+.

Además de Jhon Arias, Wolverhampton también tiene en sus filas a otro colombiano: el defensor central Yerson Mosquera. Así las cosas, con aporte cafetero, los wolves esperan levantar cabeza en su segundo juego por la competencia.

Fue el pasado sábado 16 de agosto que Wolverhampton debutó en la Premier League 2025-2026. El juego se desarrolló en su estadio, el Molineux, y encaró al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Al final, los Sky Blues le pasaron por encima a los wolves y ganaron por 4-0 con anotaciones de Haaland (x2), Reijnders y Cherki.

Para dicho compromiso, el técnico de Wolverhampton, Vítor Pereira, no contó ni con Jhon Arias ni con Yerson Mosquera desde el arranque. Solo hasta el minuto 73 fue que el estratega le dio ingreso a Arias por Jean-Ricner, mientras que Mosquera no tuvo tiempo de juego.

Nueva oportunidad para Jhon Arias en Premier League. | Foto: Wolves via Getty Images

Jhon Arias poco o nada pudo hacer para revertir la caída de su equipo ante Manchester City. Por tanto, él y sus compañeros en Wolves ahora buscarán el primer triunfo de la competencia, fuera de casa, ante Bournemouth en el Vitality Stadium.

A Bournemouth tampoco le sonrió la primera fecha de la Premier League 2025-2026. Dicho juego tuvo lugar el pasado viernes 15 de agosto, en Anfield, ante el campeón Liverpool. Los reds se impusieron por 4-2.

Cabe recordar que hasta la temporada anterior, Bournemouth también contaba con un jugador de Selección Colombia en sus filas: Luis Sinisterra. Sin embargo, para este curso, el atacante cafetero jugará con Cruzeiro de Brasil.

Será un duelo llamativo el de Bournemouth contra Wolverhampton, siendo dos equipos que quieren pelear para ser protagonistas de la parte media de la tabla hacia arriba, evitando caer en zonas rojas.

Bournemouth quiere sumar de a tres, en casa, ante Wolverhampton. | Foto: 2025 AFC Bournemouth via Getty I

El sábado también se desarrollarán varios partidos en la Premier League. Este es el horario para seguirlos desde Colombia:

6:30 a.m. Manchester City vs. Tottenham

9:00 a.m. Burnley vs. Sunderland

9:00 a.m. Brentford vs. Aston Villa

11:30 a.m. Arsenal vs. Leeds

