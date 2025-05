Alonso siente que “es el momento, un buen momento, que encaja por todas las partes” para coger las riendas del banquillo madridista. “Y lo siento en la gente, la gente se ilusiona, quiere creer, y eso me da energía. Después, hay que demostrarlo, pero es lo que me gusta, y es un buen momento”, insistió.

El vasco anunció que lo primero que hará será hablar con cada jugador de la plantilla. “No me suele gustar autodescribirme, pero necesito esa cercanía en los entrenamientos, en los partidos, necesito esa conexión, para sentir cómo esta el equipo, qué necesita cada jugador. Es lo que me toca, me gusta estar cerca de ellos”, dijo.