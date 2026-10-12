Yerry Mina responde por supuesto juego sucio en Cagliari: Desde Italia le dicen de todo

El colombiano Yerry Mina está siendo duramente criticado en Italia por algunos gestos que tuvo durante el empate entre el Cagliari y la Juventus. El zaguero fue titular y jugó todo el partido, pero los cuestionamientos van más allá de su nivel futbolístico.

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El defensor, quien fue el capitán, en varias oportunidades les celebró a los rivales los cierres, lo que generó el disgusto de varios. Además, reclamó algunas acciones y tuvo muchos gestos que, desde la visión de algunos, fueron provocadores.

En una oportunidad, un compañero tuvo un buen cierre y ganó el saque de meta, por lo que Mina gritó y festejó con los puños cerrados, lo que no le gustó a Pape Sarr, que lo terminó empujando y botando al suelo.

Incluso, desde Italia se habla de un supuesto cruce con el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti.

Tras el final de partido, el colombiano dialogó con el medio DAZN y allí se refirió al episodio con el estratega rival. “No supe nada de él y solamente le dije ‘te quiero, técnico’”, comentó.

Acerca de quienes lo señalan por las actitudes que suele mostrar dentro del terreno de juego, el zaguero aseguró que son cosas que no va a modificar y que hacen parte de él.

“Juego a mi manera el fútbol y lo seguiré haciendo”, comentó.

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Por otra parte, el nacido en Guachené también se refirió a lo que fue el partido, que terminó 1-1 frente a la Juve. “Hicimos un gran juego, el equipo lo dio todo y ahora nos estamos recuperando para el próximo encuentro que se acerca”, manifestó.

Las críticas en contra de Mina no paran, el medio Corriere dello Sport habló de los gestos del mundialista con la Selección Colombia y lo cuestionó con dureza.

“¿Deportividad? Una palabra casi desconocida para el defensa del Cagliari, Mina , quien contra la Juventus protagonizó un partido marcado por celebraciones provocadoras, empujones y simulaciones", escribió.

Por ahora, resta esperar para ver cómo termina esta controversia que tienen en el centro al colombiano.