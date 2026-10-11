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Mágica jugada de Gustavo Puerta lo catapulta en Grecia: figura en el clásico contra Panathinaikos

Ante una marca de tres hombres, Gustavo Puerta salió avante y aplaudido en el superclásico contra Panathinaikos.

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Redacción Deportes
11 de octubre de 2026 a las 9:48 p. m.
Le llueven aplausos a Gustavo Puerta por su desempeño en el superclásico de Grecia.
Le llueven aplausos a Gustavo Puerta por su desempeño en el superclásico de Grecia. Foto: Transmisión oficial T Magenta Sport

Este domingo, 11 de octubre de 2026, Olympiacos venció 1-0 a Panathinaikos en el superclásico de Grecia. El colombiano, Gustavo Puerta, fue titular con Erythrolefkoi y disputó 88 minutos en cancha.

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El gol del triunfo de Olympiacos fue gracias a Panagiotis Retsos, sobre los 34′ del primer tiempo. Sin embargo, más allá del resultado, Puerta se llevó todos los aplausos por su desempeño en el campo.

Concretamente, sobre los 70′, Puerta dejó una jugada viral en el campo. Recuperó la pelota, trató de avanzar, pero entre tres le bloquearon el paso. ¿Cómo resolvió Gustavo? Metiendo cuerpo, saliendo avante y asegurando el balón con uno de sus compañeros.

Más valor cobra la acción del volante colombiano, tomando en cuenta que su equipo jugaba con 10 en el campo en ese momento. Todo, producto de la expulsión de Manolis Saliakas.

Los números individuales de Puerta, en el superclásico de Grecia, lo dejan con el 90% de sus pases completados, 100% de efectividad en regates, 37 toques de balón y seis duelos ganados.

El volante de la Selección Colombia se consolida como uno de los refuerzos más importantes del Olympiacos en esta temporada.

Tabla de posiciones en la Liga de Grecia

El triunfo sobre Panathinaikos le permite a Olympiacos quedar tercero en la tabla de posiciones, con 13 puntos en seis juegos.

Sin embargo, Gustavo Puerta y sus compañeros aún luchan por escalar más en el acumulado. Panathinaikos es líder de la zona con 15 unidades en seis juegos, mientras el segundo es AEK, que asoma con 14 puntos.

Tras el triunfo en el superclásico, Olympicos se prepara para jugar contra Marsella, en Francia, por la segunda fecha de la Europa League. Dicho compromiso se llevará a cabo el jueves, 15 de octubre, en el Estadio Vélodrome.

Se espera que Puerta siga siendo importante en el cuadro Erythrolefkoi, con la expectativa de que también siga siendo llamado en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.