Zielinski revela el insólito pedido que estuvo a punto de hacerle a los argentinos en partido del Mundial

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

La selección de Polonia clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar a pesar de que perdió su último partido de la primera ronda 0-2 contra Argentina en un partido en el que el equipo de Lionel Messi reafirmó su favoritismo para llegar a la final del torneo orbital.

El seleccionado europeo empató su primer partido del grupo C con México 0-0 y ganó el segundo 2-0 a Arabia Saudita, que había dado la sorpresa al ganarle a Argentina, pero que al final se quedó por fuera de la siguiente fase.

Pero luego del partido contra Argentina, que supuso el paso de los dos a los octavos de final, se conocieron unas declaraciones que han dado de que hablar en el mundo futbolístico.

Y el encargado de darlas fue el mediocampista de Polonia Piotr Zielinski, quien en una entrevista con La Gazzetta dello Sport de Italia, en cuya liga juega con el Napolés, admitió que estuvo a punto de pedirle a los jugadores argentinos que bajaran un poco el ritmo para no poner en riesgo la clasificación de su selección.

“En un momento quise pedirles a los argentinos que conozco de la liga italiana que bajen el ritmo. Ya tenían seguro el primer lugar. Pero me contuve porque sería antideportivo y no me gustan situaciones como esas”, dijo el jugador de 28, tras señalar que así se lo iba a plantear luego de que el equipo de Scaloni anotó el segundo gol.

Durante la entrevista también se refirió a lo que vivieron dentro del campo de juego en el Estadio 974, de Doha, ya que simultáneamente se jugaba el partido entre México y Arabia Saudita, que también aspiraban a un cupo en los octavos de final. El equipo manito ganó el encuentro 2-1.

“La espera no fue fácil. Nos gritaron desde el banco de suplentes para no recibir tarjetas amarillas y para no recibir otro gol, porque eso podría decidir la clasificación”, dijo

Y añadió “¿Pero qué se puede hacer con Messi adelante?, evitamos hacerle faltas y recibir amarillas, y afortunadamente pudimos clasificar a octavos”.

Lewandowski buscó a Messi al final del partido en el estadio 974 - Foto: AP

Polonia confía en sus “posibilidades” contra Francia

Polonia, que se enfrentará el domingo 4 de diciembre a Francia, vigente campeona del mundo, en la siguiente ronda, confía en sus “posibilidades”, declararon este viernes sus suplentes, Robert Gumny y Kamil Grabara, en rueda de prensa.

“Tenemos un 1 % de posibilidades de eliminar a Francia, pero ya es un 1 % más que si no nos hubiéramos clasificado”, bromeó el portero suplente Grabara dos días antes de medirse al equipo que dirige Didier Claude Deschamps y que figura entre los favoritos para el título.

“Nuestro entrenador es muy buen estratega, como lo demostró al permitirnos salir (clasificados) de la fase de grupos”, indicó el extremo derecho Gumny.

Subrayó que está seguro que el seleccionador Czeslaw Michniewicz tiene un plan para ganar a Francia: “Tendremos nuestra oportunidad”.

Por su parte, el defensa central, Jakub Kiwior, aseguró que “”estamos contentos porque salir de la fase de grupos era nuestro objetivo, pero nos centramos en el próximo partido porque queremos seguir jugando en este Mundial”.

“Todo el mundo conoce la calidad de los jugadores franceses. Está claro que habrá que estar totalmente concentrados”, precisó.

Se trata de la primera vez desde la edición de 1986 que la selección polaca disputa los octavos de final de la Copa del Mundo.

Entre tanto, Francia, primera del grupo D, se aseguró el pase en su segundo partido, gracias a las victorias contra Australia (4-1) y Dinamarca (2-1). Después de rotar a los titulares, el equipo galo perdió frente a Túnez (0-1) en el último encuentro de la primera ronda.

* Con información de AFP