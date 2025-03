Alta montaña sacudió la clasificación general de la Vuelta a Cataluña: Egan Bernal se trepó

🏁10km a meta. Etapa 3⃣ #VoltaCatalunya104



🔥 @TeamEmiratesUAE accelera el grup dels favorits a les primeres rampes de La Molina!



🚴‍♂️UAE Team Emirates with Pablo Torres take the lead in the GC group at the start of @SnowLaMolina. pic.twitter.com/DQOAMbRfrh