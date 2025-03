Nairo Quintana baja de la nube a sus fans: hizo anuncio que duele en plena Vuelta a Cataluña

Egan Bernal va por la general

El zipaquereño fue contundente sobre sus objetivos: “La Vuelta a Cataluña es una carrera que siempre me ha gustado. La he hecho en todos los años que he tenido la oportunidad, y siempre vengo con la misma intención: Hacer la mejor general posible. El año pasado quedé tercero y este año me gustaría volver a subir al podio y luchar cada etapa con mis compañeros, siempre con la idea de mejorar de cara a la siguiente parte de la temporada”.