Egan Bernal subió video y mostró cómo quedó tras cirugía en España: “Héctor Lavoe”

Egan Bernal reaparece

Del mismo modo, se ausentará de las otras dos carreras que ya habían sido confirmadas por la dirigencia del Ineos: el colombiano ya no estará disponible para disputar la Strade Bianche ni la Tirreno-Adriático.

Egan Bernal no fue el único: Juan Sebastián Molano se retiró del UAE Tour tras violenta caída

En principio no se conocía que Egan Bernal fuera a entrar al quirófano, pero su novia lo confirmó: “POV cuando te acaban de operar la clavícula”, escribió en una historia de Instagram.

“La forma en la que corrimos fue genial y fue muy agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentía muy fuerte y, obviamente, estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo la forma en la que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga”, aseguró.