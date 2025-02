Sale a la luz el culpable del accidente de Egan Bernal: video delata lo que realmente pasó

Egan Bernal tendrá que cambiar su calendario tras el fuerte accidente que sufrió en la Clásica Jaén Paraíso Interior. El zipaquireño tenía pensado participar en la Vuelta a Andalucía desde este miércoles, sin embargo, la fractura de clavícula no se lo permitirá.

Egan Bernal no fue el único: Juan Sebastián Molano se retiró del UAE Tour tras violenta caída

Hasta ahora no existía un video que revelara con claridad las razones de la caída, sin embargo, en redes sociales circulan nuevas imágenes que muestran el momento en que Egan Bernal pasa a toda velocidad siguiendo la rueda de otro corredor en el descenso.

Primeras palabras de Egan Bernal

El zipaquereño prefirió sacar lo positivo de la jornada en territorio español. “La forma en la que corrimos fue genial y fue muy agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentía muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en la que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga”, aseguró.