Éiner Rubio ‘le salió a deber’ al rival que venció en la etapa 13 del Giro de Italia: “Espero al menos las gracias”

La bandera de Colombia se alzó una vez más en alto en las grandes del año en el ciclismo. Este viernes, en el regreso de la alta montaña al Giro de Italia, el cafeteo Éiner Rubio, quien pertenece a la escuadra del Movistar Team, se hizo con la victoria de la etapa 13 al ejecutar una estrategia sobre el final que batió a sus rivales.

Durante la jornada, el boyacense se hizo en la fuga del día, quedando sobre el final con otros dos competidores, el experimentado Thibaut Pinot y el juvenil latinoamericano Jonathan Cepeda, corredor del EF Education, equipo donde milita el colombiano Rigo Urán.

Faltando 5 kilómetros para la meta, la fuga del día se empezó a mover. El francés Pinot fue el primero en dar un ataque al ver que sus colegas no respondían. Sin embargo, los dos latinos controlaron de gran manera y se hicieron de nuevo a la fuga.

Éiner Rubio en la fuga de la etapa 13. - Foto: AP

No obstante, kilómetros más adelante, en esta oportunidad el que atacó fue Cepeda, quien también fue alcanzado por sus dos rivales para encaminarse a meta. Mientras tanto, Rubio se resguardó a la rueda de ambos corredores.

Este accionar generó molestia en el francés Pinot, que tuvo un cruce de palabras con el ecuatoriano Cepeda. Al galo se le vio furioso por no recibir ayudar a la hora de estirar la diferencia con el pelotón.

Éiner Rubio junto a Cepeda y Pinot en los últimos metros de la etapa 13. - Foto: Getty Images

Agazapado esperando su oportunidad, el colombiano lanzó un feroz ataque sobre el último kilómetro y se volvió inalcanzable para sus rivales que no tuvieron fuerzas para sostener su ritmo.

Al final, Rubio se alzó con la victoria en solitario, bordando una nueva victoria para el ciclismo colombiano en las grandes del ciclismo en un año de mucha incertidumbre al no contar con grandes escaladores.

Éiner Rubio dejó regado a Thibaut Pinot. - Foto: AP

La furia de Pinot

Tras el desarrollo de la etapa 13 del Giro de Italia, el francés Pinot se quedó en su manillar llorando, pues esta era la oportunidad perfecta ante dos juveniles de llevarse una victoria de la Corsa Rosa.

Sin embargo, a su tristeza también se reflejó la furia contra sus rivales que no le ayudaron a tirar del grupo. “No quería que ganara Cepeda, quería que ganara Rubio. Hubiera dado cualquier cosa por no dejar que Cepeda se fuera”, dijo el galo haciendo referencia al rifirrafe que tuvo con el ecuatoriano.

“Espero que ellos al menos me den las gracias por conducir”, agregó por la situación mencionada que detalló más a fondo. “Solo le pedí (a Cepeda) que tomara el relevo. No entiendo cómo puedes esperar ganar así. Esa no es mi opinión. Tal vez fue instruido por el auto del líder del equipo, pero si su excusa es que Hugh Carthy (su compañero del EF Education-EasyPost) estaba detrás de él, no puedo entenderlo”.

El Giro de Italia continuará este sábado con la disputa de su decimocuarta jornada, de 194 kilómetros y que enlazará las localidades de Sierre y Cassano Magnago. Será una etapa monopuerto, con la única dificultad montañosa, Simplonpass (1.ª Cat. con 19,9 km al 6,6 %), con su cima a 139 kilómetros del final. Los esprínteres que superen la subida tendrán voz y voto.

Clasificación etapa 13 - Giro de Italia 2023

1. Éiner Rubio (COL/Movistar), 2:16:21

2. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ), a 0:06

3. Jefferson Cepeda (ECU/EF-EasyPost), a 0:12

4. Derek Gee (CAN/Israel-Premier Tech), a 1:01

5. Valentin Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën), a 1:29

6. Hugh Carthy (GBR/EF-EasyPost), a 1:29

7. João Almeida (POR/UAE Emirates), a 1:35

8. Edward Dunbar (IRL/Jayco-AlUla), a 1:35

9. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers), a 1:35

10. Primož Roglič (SLO/Jumbo-Visma), a 1:35.