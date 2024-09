🔴 EN VIVO | Etapa 20 de La Vuelta a España 2024: ya se vive la penúltima fracción de ronda ibérica

馃毚鈥嶁檪锔 The start of the stage 2锔忊儯0锔忊儯! Kasper Asgreen and Enzo Leijnse are on the attack already!



馃毄 隆Salida lanzada de la etapa 2锔忊儯0锔忊儯! Primeros movimientos en busca de la fuga 馃敟



馃憠 https://t.co/izln1uYnJq #LaVuelta24 pic.twitter.com/3iVTn0Zu6n