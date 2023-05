Espectacular: Einer Rubio destroza la montaña y gana la etapa 13 del Giro de Italia 2023

🔥 @ThibautPinot is setting the pace in the lead group. The breakaway has a margin of 1’47’’



🔥 A fare il ritmo nel gruppo di testa c’è @ThibautPinot. I fuggitivi hanno un vantaggio di 1’47’’#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/0XSyKxTuJM