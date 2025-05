Estalla polémica en el Giro de Italia: directivo confirmó decisión que no ha pasado antes

El Giro sueña con Australia

Mauro Vegni, director del Giro de Italia, confirmó que es una decisión que se está estudiando. “No descartamos nada. Práctica y logísticamente es difícil, pero no le decimos que no a nadie por adelantado. Todo es posible, pero hay que estudiar bien los intereses y también averiguar cuál es la postura de la UCI. Además, aún no sabemos cómo se reformará el calendario próximamente ni cuáles serán las reglas”, declaró.