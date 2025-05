Nairo Quintana se llevaría a otro colombiano de renombre para el Movistar: hay conversaciones

La dirigencia del elenco español ha apostado fuerte por Gaviria, pero no ha conseguido los resultados que esperaban al momento de ficharlo. De hecho , lo sacaron de la nómina que disputa el Giro de Italia sin dar razones y decidieron apostar todo por las etapas de montaña.

Van por Juan Sebastián Molano

A sus 30 años de edad, Molano no ha estado en otro equipo del World Tour que no sea el UAE. A la alineación de los Emiratos llegó en el año 2019, procedente del Manzana Postobón, y desde entonces no se ha separado de esos colores.