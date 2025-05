Movistar borró a colombiano y lo desconvocó para el Giro de Italia: decisión es oficial

Gaviria, ‘out’

Y es que la temporada de Gaviria no ha sido para nada lo esperado . El velocista antioqueño no ha conseguido victorias y su más reciente presentación en la Vuelta a Asturias terminó de condenarlo.

“El año pasado perdimos mucho tiempo en las contrarreloj. Este año el programa incluye 32 kilómetros contrarreloj. La primera contrarreloj es de solo 13 kilómetros, así que es factible. Sin duda, he mejorado. Hemos hecho entrenamiento específico para contrarreloj en pista y yo mismo me he esforzado mucho”, analizó Éiner.

El boyacense añadió que “ hay chicos en el equipo que me apoyarán, pero también corredores como Nairo (Quintana) que tienen la vista puesta en ganar etapas. Si se sienten bien algunos días, sin duda pueden ir a por todas. En otros, me ayudarán en la general".

“Quiero mejorar respecto al año pasado. ¿Ganar una etapa? No lo descarto, si se da la situación. Me he preparado bien, me siento fuerte y con confianza. Ojalá todo siga yendo como debe ser“, completó el corredor de 27 años.