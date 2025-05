Etapa 18 del Giro de Italia: video de la poderosa escapada que dejó al ganador del día

No hubo mayores complicaciones a lo largo de la jornada. Sin embargo, el abandono de Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) se llevó todas las miradas. Lo picó una abeja, le dejó el ojo hinchado y no pudo ver con claridad.

“Los últimos días han sido complicados. Me estoy encontrando realmente mal y luego, a parte, ayer en la etapa (17) me picó una avispa, un abejorro, no lo sé... me entró dentro del casco y, bueno, la gente puede ver cómo tengo el ojo. No puedo ver con el ojo derecho”, afirmó Juan en diálogo con Eurosport.