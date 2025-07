Jonas Vingegaard arremete contra el Tour de Francia: no soportó más y puso dura queja

Jonas Vingegaard intentó atacar a Tadej Pogačar en el Mont Ventoux, pero volvió a sucumbir ante el gran nivel que ha mostrado el líder de la clasificación general del Tour de Francia 2025.

Luego de cruzar la meta, Vingegaard resultó en el suelo por culpa de un fotógrafo que se le atravesó en el camino.

Jonas resultó golpeado en su hombro izquierdo, lo que desató su furia contra el trabajo de la logística y los organizadores del Tour.

Antes de hablar de la etapa, el danés aprovechó para quejarse y pedir que haya más controles para la gente que está trabajando en el cubrimiento de la carrera.

“Un fotógrafo se me echó encima después de la línea de meta, no sé qué estaba haciendo. Me fui al suelo, creo que la gente en la zona de meta debería usar un poco más los ojos”, disparó Vingegaard.

Feliz por las sensaciones

Más allá de ese impase, que no se vio a través de la transmisión oficial, Jonas Vingegaard quedó contento con su desempeño en la etapa 16.

El danés aguantó los ataques de Pogačar y le llegó bien pegado a la rueda, aunque los comisarios le contaron dos segundos de pérdida.

“Me sentía muy bien hoy, contento con las sensaciones de hoy y contento con los ataques que he intentado hacer. Por supuesto, hoy no he conseguido ningún tiempo, pero me llevo la motivación de haberlo intentado”, dijo.

Vingegaard está a más de cuatro minutos del esloveno, una diferencia que parece lapidaria para el sueño de ser campeón otra vez en la grande bouclé. No obstante, en el ciclismo cualquier cosa puede pasar y el Visma-Lease a Bike promete seguirlo intentando hasta el final.

“Me seguía cada vez que me atacaba, y yo le seguía cuando él atacaba. No creo que pudiera ver ningún punto débil, pero al menos me motiva lo bien que me he sentido hoy, así que, como he dicho, seguiré intentándolo”, sentenció Jonas.

Así fue la etapa 16

El francés Valentin Paret-Peintre se adjudicó la victoria en la etapa 16. El corredor de Soudal-Quickstep logró en Mont Ventoux la victoria más prestigiosa de su carrera y la primera para el ciclismo galo en esta edición de la grande bouclé.

Ben Healy fue segundo y el colombiano Santiago Buitrago cruzó la meta en la tercera posición.

En la general, Tadej Pogačar resistió hasta tres ataques de Jonas Vingegaard y mantiene el maillot amarillo. En los últimos metros, el esloveno sacó incluso dos segundos a su rival y alargó la ventaja en la cima.

El tres veces campeón del Tour está un paso más cerca de vestir de amarillo en París, y con las dos etapas de los Alpes en el horizonte, cuenta con 4 minutos y 15 segundos de ventaja sobre Vingegaard.

Durante varios kilómetros en la subida a la emblemática montaña, Enric Mas hizo soñar con la primera victoria española en el Tour desde 2023, pero el corredor del Movistar, que llegó a contar con 1 minuto y 10 segundos de ventaja a menos de diez kilómetros, fue alcanzado a falta de cuatro kilómetros por el trío perseguidor.