La polémica estrategia del Jumbo-Visma ante caída de Primoz Roglic; obligaron a parar al pelotón para esperar a su compañero

Etapa 2⃣ Stage | 🏁 - 20 km



El líder ❤️ también se ha visto afectado por una de las caídas.

🚴‍♂️ Lorenzo Milesi - @TDSM_Firmenich has also been affected by one of the crashes.#LaVuelta23 pic.twitter.com/qnv3BmVY9w