Rigoberto Urán comparte cuál sería su profesión si no fuera ciclista; su hija Carlota es parte del experimento

Rigoberto Urán no solo es buen ciclista, también sobresale como padre. Lejos de parecerse a otros deportistas, que utilizan sus redes sociales solo para hacer gala de sus triunfos, aprovecha Instagram cada vez que puede para compartir parte de la cotidianidad junto a su familia, en especial desde el nacimiento de su hija Carlota, que hoy ya tiene poco más de dos años.

El Toro de Urrao, a quien además de su talento sobre los pedales se le reconoce su originalidad, publicó este 19 de abril un video que está siendo la sensación. ¿Por qué? Porque se muestra orgulloso tomándole retratos a su hija y, lo mejor, explicándole cómo posar. Seguramente si no fuera ciclista, sería fotógrafo.

En la grabación se ve a Carlota sentada en el bordillo de un jardín esperando que su papá le sugiera la manera en que debe acomodarse y posando para que el obtenga su mejor registro.

“Dame más, dame más. Muy bien, excelente. Una belleza”, dice Rigoberto Urán, antes de decidir apostar por otro ángulo para fotografiar a su hija.

Rigoberto Urán, alegre de ver a su hija feliz frente a la cámara, da unos pasos en la plazoleta donde está para seguir experimentando con la cámara de su celular. “Vamos al otro perfil, quédate ahí, dame más, dame más. Excelente, mija”, agrega.

Una escena que se roba la atención es ver a Carlota concentrada en las fotos, tanto que continúa acomodándose para los retratos incluso cuando su padre le dice: “Ya terminamos la sesión, mi amor”.

Si de algo puede dar ejemplo Rigoberto Urán es que compartir con su familia y trabajar en sus negocios no son impedimento para entrenar y mantenerse en la élite del ciclismo. De hecho, su gran apuesta en la temporada 2023 será el Giro de Italia, carrera en la que ha ocupado el segundo lugar en dos ocasiones, si se repone de una complicación médica de último momento.

Rigoberto Urán competiría en el Giro de Italia. - Foto: Getty Images

Rigoberto Urán, un padre consejero con Carlota

Como buen padre, el pedalista nacido en Urrao ya le recomienda a su hija a recorrer la carretera, aunque no sea en bicicleta, sino en monopatín. Lo hace recordándole los trofeos que quizá se le escaparon por no seguir las instrucciones y no estar atento, pero sobre todo, por no mirar pa’delante. Recientemente, también en redes sociales subió un video en sus redes sociales explicándole a Carlota cómo es que debe andar.

En la grabación se ve al ciclista de 36 años de edad jalando con unos cauchos el monopatín en el que está subida su hija a la vez que le repite una lección.

“Amor, le digo una cosa, ¿sabe qué? Es mejor que mire pa’ delante, mi amor. Mire pa’ delante, porque su cucho ha mirado dos veces para atrás y van dos veces que lo han clavado. Le digo cuáles: nada más en el Giro de Italia y los Juegos Olímpicos, entonces escuche al cucho, mire pa’ delante, que van y la clavan por allá y después que no se qué putas. Lo ponen a perder a uno el año. Eso, pa’l frente. Pa’l frente”, dice Rigoberto Urán en la grabación.

Rigoberto Urán recordó la vez que perdió la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres ante Aleksandr Vinokúrov. - Foto: AP y Twitter: @UranRigoberto

Los Juegos Olímpicos a los que hizo referencia Rigo fueron los de Londres, en los que estuvo a punto de ganar la presea de oro, aunque la ilusión se le escapó por culpa de Aleksandr Vinokúrov, con quien esprintó hasta la llegada de la competencia de ruta, frente al Palacio de Buckingham, y finalmente perdió.

El error de Rigo en ese entonces, cuando tenía 25 años de edad, fue voltear a ver si el kazajo Vinokúrov estaba tras él, movimiento que fue aprovechado por su rival para atacarlo y vencer apenas a unos metros de la línea de meta.

El colombiano Rigoberto Urán alcanzó la medalla de plata en los Olímpicos de Londres 2012 - Foto: @UranRigoberto

La edición del Giro de Italia de la que Rigoberto Urán le habló a su hija fue la de 2014, en la que fue segundo, superado solo por su compatriota, el boyacense Nairo Quintana, que en ese entonces militaba en las filas del Movistar Team.