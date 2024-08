Vuelta a España 2024, a punto de empezar: así fue la presentación oficial en Lisboa con siete colombianos

“Quiero honrar la carrera con el dorsal 1, con todo lo que ello conlleva. El año pasado se dieron unas circunstancias muy particulares, pero este sin dos líderes de la talla de Jonas (Vingegaard) y Primoz (Roglic), no diría que hay más presión, pero sientes que no hay un plan alternativo y debes estar muy centrado toda la carrera”, señaló Kuss en declaraciones facilitadas por la organización de La Vuelta.

“Siento esa presión y esas ganas que tiene la gente de que lo haga bien y tenga la misma forma que en el Tour de Francia. Yo vengo con ganas y he desconectado después del Tour, no sé exactamente cómo voy físicamente, pero espero ir a mejor. Me gustaría estar cerca del podio y ganar alguna etapa”, remarcó el vitoriano, quinto en la pasada ‘Grande Boucle’ y que si está a ese mismo nivel que en julio ve “posible” optar a la victoria en una ronda donde no hay “un favorito claro”.