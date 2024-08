Vuelta a España 2024; Adam Yates hizo ‘feroz’ presentación en la montaña y se quedó con la etapa 9

💦 Water for the man please! Adam Yates arrived at the finish line completely exhausted.



💦 ¡Agua para ese hombre, por favor! 👏 Adam Yates ha llegado totalmente exhausto a meta donde le ha recibido el 🫡 jefe de @TeamEmiratesUAE.

#LaVuelta24 pic.twitter.com/LxLoirCgoq