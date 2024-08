🔴 Vuelta a España EN VIVO: Nairo Quintana sale a la ‘batalla’ en la etapa 8

ūüöī‚Äć‚ôāÔłŹ The start of the stage 8‚É£! Attacks from the start! Among the first to try their luck are ūüá™ūüáł @solermarc93 and ūüá™ūüáł @jesushl90.



ūüö© ¬°Salida lanzada de la etapa 8‚É£! Y llegan los primeros ataques que buscan la fuga con ūüá™ūüáł Soler y ūüá™ūüáł Herrada.



ūüĎČ https://t.co/izln1uYnJq#LaVuelta24 pic.twitter.com/2mTDBQOEpB