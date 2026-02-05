Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 08:00 horas.
Así llegan Alavés y Getafe
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 2 a 1 a Espanyol en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 7 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.
El local está en el décimo puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|10
|Alavés
|25
|22
|7
|4
|11
|-7
|16
|Getafe
|23
|22
|6
|5
|11
|-11
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Sevilla: 14 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Villarreal: 15 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 25: vs Sevilla: 22 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas