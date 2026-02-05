Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 08:00 horas.

Así llegan Alavés y Getafe

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 2 a 1 a Espanyol en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 7 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 10 Alavés 25 22 7 4 11 -7 16 Getafe 23 22 6 5 11 -11

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 24: vs Sevilla: 14 de febrero - 12:30 horas

Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 15:00 horas

Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 24: vs Villarreal: 15 de febrero - 10:15 horas

Fecha 25: vs Sevilla: 22 de febrero - 08:00 horas

Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Getafe, según país