Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Getafe, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 8 de febrero a las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 1:55 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 08:00 horas.

Así llegan Alavés y Getafe

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 2 a 1 a Espanyol en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 7 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 5 en contra.

Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
10Alavés25227411-7
16Getafe23226511-11

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Sevilla: 14 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Villarreal: 15 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 25: vs Sevilla: 22 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Bologna vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Noticias Destacadas