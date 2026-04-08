Arsenal vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Por la fecha 32 de la Premier League, Bournemouth y Arsenal se enfrentan el sábado 11 de abril desde las 06:30 horas, en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Bournemouth
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal terminó con un empate en 2 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 4 goles y sumó 11 a favor.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Bournemouth finalizó con un empate 2-2 ante Manchester United. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.
El anfitrión está puntero con 70 puntos (21 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (9 PG - 15 PE - 7 PP).
El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|4
|Aston Villa
|54
|31
|16
|6
|9
|5
|13
|Bournemouth
|42
|31
|9
|15
|7
|-2
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Manchester City: 19 de abril - 10:30 horas
- Fecha 34: vs Newcastle United: 25 de abril - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Newcastle United: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Leeds United: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Bournemouth, según país
- Argentina: 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas