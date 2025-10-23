Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Thomas Bramall. El duelo se jugará el domingo 26 de octubre desde las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

23 de octubre de 2025, 2:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Crystal Palace se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 9 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Crystal Palace

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Fulham. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Crystal Palace finalizó en empate por 3-3 ante Bournemouth. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 8 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
4Bournemouth1584313
8Crystal Palace1383414

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas

Horario Arsenal y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

2. Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

3. Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

4. MinDeportes se pronuncia tras polémica por la delegación de Juegos Intercolegidos Nacional de Caldas: “No fue promovido”

5. Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.