Aston Villa vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Por la fecha 33 de la Premier League, Sunderland y Aston Villa se enfrentan el domingo 19 de abril desde las 08:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Sunderland

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Nottingham Forest en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 10 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland venció 1-0 a Tottenham en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 55 puntos (16 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 46 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (12 PG - 10 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Samuel Barrott, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 4 Aston Villa 55 32 16 7 9 5 10 Sunderland 46 32 12 10 10 -3

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas

Fecha 35: vs Tottenham: 2 de mayo - 06:30 horas

Fecha 36: vs Burnley: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Nottingham Forest: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Sunderland, según país