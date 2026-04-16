Aston Villa vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Por la fecha 33 de la Premier League, Sunderland y Aston Villa se enfrentan el domingo 19 de abril desde las 08:00 horas, en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Sunderland
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Nottingham Forest en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 10 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland venció 1-0 a Tottenham en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 55 puntos (16 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 46 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (12 PG - 10 PE - 10 PP).
El encuentro será supervisado por Samuel Barrott, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|32
|21
|7
|4
|38
|2
|Manchester City
|64
|31
|19
|7
|5
|35
|3
|Manchester United
|55
|32
|15
|10
|7
|12
|4
|Aston Villa
|55
|32
|16
|7
|9
|5
|10
|Sunderland
|46
|32
|12
|10
|10
|-3
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas
- Fecha 35: vs Tottenham: 2 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 36: vs Burnley: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Nottingham Forest: 24 de abril - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Aston Villa y Sunderland, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas