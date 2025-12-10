Atalanta vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Atalanta recibirá a Cagliari, en el marco de la fecha 15 de la Serie A, el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 14:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Cagliari

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Hellas Verona. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de derrotar a Roma con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 5 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 12 Atalanta 16 14 3 7 4 0 13 Cagliari 14 14 3 5 6 -5

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Pisa: 21 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 12:30 horas

Horario Atalanta y Cagliari, según país