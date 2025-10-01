Atalanta vs Como 1907: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Atalanta recibir� a Como 1907, en el marco de la fecha 6 de la Serie A, el pr�ximo s�bado 4 de octubre a partir de las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.

As� llegan Atalanta y Como 1907

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su �ltimo enfrentamiento y que tratar�n de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

�ltimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sac� un empate por 1 en su visita a Juventus. En las 4 jornadas m�s recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

�ltimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Cremonese. De los �ltimos partidos que jug�, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

En el hist�rico de resultados obtenidos, los n�meros indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez gan� el local y 1 la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 25 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreci� a Atalanta con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 1 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 6 Atalanta 9 5 2 3 0 6 8 Como 1907 8 5 2 2 1 2

Pr�ximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 11:00 horas

Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas

Pr�ximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas

Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 09:00 horas

Horario Atalanta y Como 1907, seg�n pa�s