Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Atalanta recibirá a Napoli, en el marco de la fecha 26 de la Serie A, el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Napoli
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta viene de vencer a Lazio con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 9.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Napoli con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el séptimo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 50 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|61
|25
|20
|1
|4
|39
|2
|Milan
|54
|25
|15
|9
|1
|22
|3
|Napoli
|50
|25
|15
|5
|5
|13
|4
|Roma
|47
|25
|15
|2
|8
|15
|7
|Atalanta
|42
|25
|11
|9
|5
|13
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 27: vs Sassuolo: 1 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 27: vs Hellas Verona: 28 de febrero - 12:00 horas
- Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas