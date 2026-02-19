Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Atalanta recibirá a Napoli, en el marco de la fecha 26 de la Serie A, el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Napoli

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Lazio con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Napoli con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 50 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 54 25 15 9 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 4 Roma 47 25 15 2 8 15 7 Atalanta 42 25 11 9 5 13

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 27: vs Sassuolo: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 27: vs Hellas Verona: 28 de febrero - 12:00 horas

Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Napoli, según país