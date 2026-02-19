Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Napoli, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Napoli, en el marco de la fecha 26 de la Serie A, el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Napoli

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Lazio con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

Fútbol

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Napoli con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 50 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
4Roma4725152815
7Atalanta4225119513

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Sassuolo: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Hellas Verona: 28 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Real Cartagena vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Noticias Destacadas