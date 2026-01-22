Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Parma, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 25 de enero desde las 09:00 horas. El árbitro será Juan Sacchi.

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:15 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Parma, en el marco de la fecha 22 de la Serie A, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Parma

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Pisa. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Genoa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (5 PG - 8 PE - 8 PP).

Juan Sacchi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
7Atalanta32218856
13Parma2321588-8

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Como 1907: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Cremonese: 9 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 23: vs Juventus: 1 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 24: vs Bologna: 8 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

