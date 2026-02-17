Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Elche, que se jugará el viernes 20 de febrero desde las 15:00 horas en la Catedral.

17 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Elche y Athletic Bilbao se enfrentarán en la Catedral el próximo viernes 20 de febrero desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Elche

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció por 2-1 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 9 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche igualó 0-0 ante Osasuna en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 11 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 31 puntos (9 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 10 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4523143618
9Athletic Bilbao31249411-7
16Elche25245109-4

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Rayo Vallecano: 28 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 28: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Villarreal: 8 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

