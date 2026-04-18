Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Osasuna, que se enfrentarán en la Catedral el próximo martes 21 de abril a las 12:00 horas.

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18 de abril de 2026, 1:36 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga se jugará el próximo martes 21 de abril a las 12:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Osasuna

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Villarreal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Betis. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7931261454
2Real Madrid7031224536
3Villarreal6131194820
9Osasuna393110912-1
12Athletic Bilbao383111515-12

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: 25 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 35: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Sevilla: 26 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Osasuna, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas