Athletic Bilbao vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga se jugará el próximo martes 21 de abril a las 12:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Osasuna

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Villarreal. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Betis. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 7 goles y ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 9 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 9 Osasuna 39 31 10 9 12 -1 12 Athletic Bilbao 38 31 11 5 15 -12

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: 25 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 11:30 horas

Fecha 35: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Sevilla: 26 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Barcelona: 2 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Osasuna, según país